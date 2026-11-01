Dos argelinos asaltan de madrugada a un hombre para robarle el reloj de alta gama en Palma y huyen en patinete eléctrico

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos jóvenes de origen argelino como presuntos autores de un violento asalto callejero en el barrio de Son Armadams. La víctima, que caminaba hacia su domicilio de madrugada, fue atacada por la espalda para arrebatarle a la fuerza un reloj de alta gama que llevaba puesto en la muñeca.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado sobre las 00:30 horas, cuando el ciudadano se vio sorprendido por un grupo de individuos. Sin darle margen de reacción, uno de ellos le sujetó con firmeza del brazo y le arrancó la pieza de lujo. Acto seguido, el asaltante se subió a un patinete eléctrico junto a otro de los jóvenes para escapar rápidamente del lugar.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a auxiliar al afectado y desplegaron de inmediato batidas por las inmediaciones para dar con los sospechosos. La búsqueda dio sus frutos dos horas más tarde, alrededor de las 02:30 horas, cuando agentes de la Unidad de Motos que patrullaban el paseo marítimo localizaron a dos sospechosos a bordo de un patinete eléctrico cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con la descripción aportada por la víctima.

Al notar la presencia policial, los jóvenes intentaron realizar una maniobra evasiva para zafarse de los agentes, pero la patrulla logró interceptarlos poco después a la altura de la avenida Argentina. Durante la correspondiente inspección, los funcionarios hallaron el reloj sustraído escondido dentro de una bolsa colocada en la parte delantera del patinete.

Ambos individuos fueron arrestados en el acto acusados de un delito de robo con violencia, mientras que el reloj de alta gama fue devuelto a su legítimo propietario.