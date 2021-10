El equipo directivo del colegio Gabriel Vallseca del barrio de Son Gotleu de Palma, donde el pasado miércoles fue agredida su directora al intervenir en una pelea entre clanes gitanos a las puertas del centro, han cargado en redes sociales contra la nula respuesta de la Administración.

El mensaje remitido a los docentes de Baleares critica que en el momento de producirse los hechos, «nadie se preocupara por el estado de la directora y el equipo, nadie acudiera a la escuela para acompañarles en esos momentos y nadie haya hecho mención de dar respuesta a tan graves hechos».

A este respecto, baste indicar que no fue hasta dos días después, en concreto el pasado viernes, cuando el conseller de Educación del Govern balear, el socialista Martí March, que no acudió en ningún momento al colegio, se pronunció sobre el particular, condenando la agresión y prometiendo que esta semana pondría seguridad privada en el centro.

Lo ocurrido, apuntan los docentes en el mensaje difundido entre grupos de whatsapp, «no es puntual ni aislado». En este sentido, manifiestan que la violencia en este convulso barrio de la capital «es desmedida y va en aumento».

Tras reconocer que las escuelas, el instituto y otras entidades de la zona hacen un trabajo incansable por ser un «espacio constructivo y de seguridad emocional para los niños», advierten de que «el entorno es un elemento que determina la tarea que se lleva a cabo».

«Es necesaria mucha valentía y determinación para ser docente dentro de Son Gotleu», lamentan e insisten en la necesidad de compartir el mensaje «para que todo esto no quede silenciado y dar nuestro apoyo y enviar fuerzas infinitas a la directora y a todo el equipo educativo».

Que la violencia en Son Gotleu y en el barrio colindante y también conflictivo de Pere Garau sigue al alza es algo más que conocido por las administraciones competentes, Ayuntamiento de Palma, Govern balear y Delegación del Gobierno.

Basta indicar que la agresión a la directora se produjo diez días después de que la concejala de Seguridad Ciudadana, la socialista Joana Maria Adrover, se reuniera con integrantes de todos los centros educativos del barrio y representantes vecinales de la zona con el fin de adoptar medidas de seguridad para lograr una mayor convivencia. A tenor de lo ocurrido, la efectividad de las propuestas adoptadas o su puesta en marcha han dejado mucho que desear, tal y como denuncian los propios docentes del centro.

También conoce esta realidad el conseller socialista de Educación, Martí March, que en su comparecencia ante los medios el pasado viernes calificaba el entorno del centro de “complejo y complicado”, reclamaba la actuación del policía tutor en Palma y la coordinación del Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno, responsables de la seguridad en el exterior de los centros de enseñanza.