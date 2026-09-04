Detenido en Palma por agredir sexualmente durante cinco años a la hija menor de su ex pareja

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente durante cinco años a la hija menor de su ex pareja. La investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) atribuye al arrestado presuntos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, elaboración de pornografía infantil y violencia de género.

Los hechos fueron denunciados por la propia víctima, que acudió a la UFAM para relatar el calvario que, según su testimonio, habría sufrido durante aproximadamente cinco años. Los investigadores sitúan el inicio de los abusos cuando la menor era todavía una niña.

Según la denuncia, el detenido habría realizado tocamientos en las zonas íntimas de la menor y la habría obligado a tocarle sus genitales. La investigación también apunta a que el sospechoso realizaba actos sexuales delante de ella y utilizaba regalos para ganarse su confianza y conseguir que accediera a sus peticiones.

La Policía investiga además la posible existencia de material audiovisual obtenido por el arrestado. Según las pesquisas, habría utilizado su teléfono móvil para grabar a la menor desnuda y registrar sus partes íntimas.

La investigación permitió destapar además una segunda línea de actuación. Los agentes de la UFAM tomaron declaración a la madre de la menor y, durante las diligencias, la mujer manifestó que también habría sido víctima de malos tratos físicos y psicológicos por parte del sospechoso durante la relación sentimental que mantuvieron.

A raíz de estos hechos, los investigadores atribuyen al detenido un presunto delito de violencia de género, además de los delitos relacionados con los abusos sufridos por la menor. Tras la denuncia, los agentes activaron las medidas de protección correspondientes y continuaron con las pesquisas para reunir pruebas que permitieran esclarecer lo sucedido.

El operativo culminó el pasado jueves con la localización y detención del sospechoso en Palma. Los agentes se incautaron durante el arresto del teléfono móvil que llevaba consigo.

Posteriormente, y con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional registró el domicilio del detenido. En la vivienda fueron intervenidos distintos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento digital.

Todo el material ha quedado a disposición de especialistas para su análisis. Los investigadores tratarán de determinar si existen más grabaciones de la menor y, especialmente, si alguno de esos contenidos pudo haber sido compartido o distribuido a través de internet. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en función de los resultados del análisis del material intervenido.