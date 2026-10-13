Detenida una sudamericana en Palma por abandonar a su bebé de 20 meses: lo dejaba horas sin comer, sólo en la bañera y no paraba de insultarle

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de origen sudamericano como presunta autora de un delito de abandono de menor, después de que un familiar denunciara la situación de desatención que sufría su hijo, de apenas 20 meses. Según la denuncia, el pequeño pasaba largas horas sin comer, era dejado solo mientras se bañaba y recibía habitualmente insultos por parte de su madre.

La investigación comenzó cuando un familiar alertó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de que el bebé no estaría recibiendo los cuidados necesarios. Según el testimonio recogido en la denuncia, la progenitora dejaba habitualmente al niño al cuidado de otro familiar, que era quien se encargaba de atender sus necesidades básicas.

El denunciante aseguró que la madre pasaba largos periodos sin ocuparse del pequeño, hasta el punto de que, presuntamente, lo dejaba muchas horas sin comer y sin preocuparse por su estado. Una situación que habría generado preocupación por la falta de atención que recibía el menor, dada su corta edad y su especial vulnerabilidad.

Entre los episodios denunciados, el familiar también señaló que la mujer habría permitido que el bebé se bañara solo y sin ningún tipo de supervisión, pese al riesgo que esta situación puede suponer para un niño de tan solo 20 meses. Además, aseguró que la madre se ausentaba del domicilio durante la noche y no regresaba hasta el día siguiente.

La denuncia también recogía presuntos episodios de maltrato verbal hacia el pequeño. Según el relato del familiar, la mujer se dirigía habitualmente a su hijo con insultos y expresiones vejatorias como «Gilipollas», «Puto niño de mierda» o «Que te calles».

Tras conocer los hechos, los agentes de la UFAM iniciaron diversas pesquisas para comprobar las circunstancias en las que vivía el menor y esclarecer lo ocurrido. Durante las actuaciones, la Policía Nacional constató que la vivienda, situada en el centro de Palma, presentaba deficientes condiciones de salubridad, con acumulación de basura.

Una vez realizadas las gestiones policiales, los agentes procedieron a la detención de la mujer la semana pasada como presunta autora de un delito de abandono de menor.

Los hechos investigados apuntan a una presunta situación de desatención de un bebé de 20 meses, con episodios denunciados de falta de alimentación, ausencia de supervisión y vejaciones verbales. La mujer ha sido detenida en el marco de la investigación, sin que ello implique una condena judicial.