Detenida por no pagar en un restaurante en Palma: su marido desaparece y ella se niega a coger dinero de casa porque está su suegra

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una mujer en Palma por no pagar lo que ella y su marido consumieron en un restaurante de la calle Aragón. Está acusada de un delito de estafa.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado, cuando el propietario del establecimiento alertó a la Policía al tener problemas con una clienta que se negaba a pagar la consumición.

Los agentes llegaron al lugar y hablaron con el dueño, quien relató que la mujer había consumido varios productos en compañía de un hombre, que era su marido. Tras finalizar, él se levantó con la excusa de acudir a un cajero automático a sacar dinero para pagar la cuenta. El encargado le solicitó entonces que dejara algún objeto como garantía, pero el hombre se negó y dejó a su mujer sola en la mesa.

Los agentes hablaron con la mujer, quien les explicó que no tenía dinero en efectivo ni batería en el teléfono móvil para contactar con alguien. Preguntada por otros métodos de pago, dijo que solo contaba con una tarjeta bancaria que, según afirmó, estaba en posesión de su marido.

Los policías le ofrecieron acompañarla a su domicilio para coger dinero, pero la mujer se negó, alegando que no tenía llaves y que no quería avisar a su suegra, con quien convivía, por miedo.

Ante su negativa tanto a abonar la cuenta como a buscar una solución, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de estafa.