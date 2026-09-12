Un depredador en el autobús: piden 5 años de cárcel para un senegalés por tocar a una pasajera y abusar de una menor

Un auténtico depravado sexual senegalés, sin antecedentes penales hasta la fecha, se enfrenta a una petición global de cinco años de prisión acusado de protagonizar dos presuntas agresiones sexuales en el interior de un autobús de la EMT de Palma.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 20.49 horas del pasado 17 de mayo de 2025, cuando el procesado viajaba en un autobús urbano de la capital balear. La Fiscalía sostiene que el acusado se acercó por detrás a una pasajera mayor de edad, a la que presuntamente no conocía de nada, y le tocó los glúteos sin su consentimiento.

Pero, siempre según la acusación pública, su conducta no terminó ahí. Poco después, se habría dirigido hacia el asiento en el que viajaba una menor de 14 años y habría restregado sus partes íntimas contra la parte superior de la pierna de la adolescente, cerca de la zona de la ingle.

Los hechos provocaron una situación de enorme angustia y preocupación entre las víctimas y motivaron la intervención policial. Tras las actuaciones practicadas, el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma acordó como medida cautelar la prohibición de que el investigado volviera a utilizar los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El Ministerio Público acusa al procesado de un delito de agresión sexual contra una mujer adulta, por el que solicita una pena de un año y seis meses de prisión. Además, le atribuye un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, por el que reclama otros tres años y seis meses de cárcel.

En total, la Fiscalía solicita cinco años de prisión. A esta petición se suman cinco años de libertad vigilada y otros cinco años de inhabilitación para desempeñar actividades o profesiones que impliquen contacto habitual con menores.

Asimismo, el fiscal reclama que se prohíba al acusado aproximarse a menos de 300 metros de la víctima menor de edad. El escrito de acusación también contempla una medida especialmente relevante en caso de que el acusado sea finalmente condenado. La Fiscalía solicita que la pena de prisión pueda ser sustituida por su expulsión del territorio nacional español, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de ocho años.

Será ahora la Justicia la que determine, tras la celebración del correspondiente procedimiento judicial, si quedan acreditados los hechos que el Ministerio Público atribuye al acusado.