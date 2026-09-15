Delatados por su fondo de pantalla: el error de dos ladrones magrebíes que les ha costado la detención tras atracar a dos suizas en Mallorca

Un grave episodio de inseguridad ha roto la habitual tranquilidad nocturna del núcleo turístico de Can Picafort, en el municipio mallorquín de Santa Margalida. Durante la madrugada de este pasado lunes, dos jóvenes de origen magrebí arremetieron violentamente contra dos mujeres suizas que se encontraban en la playa para robarles el teléfono móvil.

Los hechos se desencadenaron a la altura de la conocida avenida Josep Trías. En ese punto, las dos víctimas estaban disfrutando de la noche junto a dos acompañantes cuando, de manera totalmente imprevista, los dos agresores se abalanzaron sobre ellos. Lo que siguió fue un violento forcejeo en el que los asaltantes lograron arrebatar dos terminales a las víctimas a base de pura fuerza física.

Sin embargo, el suceso dio un giro inesperado. En mitad del caos y del forcejeo, una de las víctimas logró arrancarle el teléfono móvil propiedad de uno de los ladrones. Este terminal fue entregado de inmediato a la Policía Local de Santa Margalida, convirtiéndose en una pieza clave para la investigación. Y es que la imagen del fondo de pantalla del teléfono mostraba claramente el rostro de uno de los implicados.

Gracias a este hallazgo y a la rápida coordinación policial, la Guardia Civil de Santa Margalida activó de urgencia varias batidas de inspección por los alrededores. La búsqueda dio sus frutos sobre las 5:45 horas, cuando una patrulla localizó a los dos presuntos autores recostados plácidamente en unas hamacas de la playa, a la altura de la calle Pere Alcàntara Penya. Movilizadas hasta el lugar, las víctimas reconocieron a los sospechosos sin ningún tipo de duda.

Pese a que el cacheo de seguridad no permitió recuperar los móviles robados, la contundencia de los testimonios y la violencia empleada motivaron la inmediata detención de ambos varones por un presunto delito de robo con violencia. Solo uno de los arrestados portaba documentación y ninguno cuenta con domicilio conocido.

Finalmente, a las 6:55 horas, los detenidos fueron trasladados al puesto policial para la instrucción de diligencias, mientras las víctimas recibían atención en un centro sanitario.