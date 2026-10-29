Del Renacimiento a la piedra natural: el investigador Jonathan Foote comparte sus estudios en el Campus de ADEMA en Inca

El arquitecto e investigador internacional Jonathan Foote, profesor de Historia y Teoría de la Escuela de Arquitectura de Aarhus (Dinamarca), ha impartido hoy dos conferencias magistrales en el Campus de ADEMA en Inca. En ellas, ha abordado las relaciones entre la historia de la arquitectura, los procesos creativos y el conocimiento de los materiales constructivos.

El encuentro académico ha acercado a los estudiantes una perspectiva de investigación que conecta las técnicas arquitectónicas del Renacimiento con los desafíos actuales de la sostenibilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales y la recuperación del conocimiento artesanal.

Doctor en Investigación en Diseño Arquitectónico por Virginia Tech (Estados Unidos), Foote ha desarrollado una reconocida trayectoria internacional centrada en el estudio de la historia arquitectónica y su relación con los procesos de construcción. Entre sus investigaciones, destaca el análisis de los dibujos y trazados a escala real de Miguel Ángel en San Lorenzo de Florencia, que permite comprender cómo los maestros renacentistas relacionaban el diseño con la ejecución material de sus obras.

Una de las principales líneas de investigación de Jonathan Foote se centra actualmente en el estudio de la piedra natural. Como responsable del grupo Ecologies of Stone de la Escuela de Arquitectura de Aarhus, analiza las relaciones entre el origen geológico de los materiales, los procesos de extracción, las técnicas artesanales y sus posibilidades de aplicación en la arquitectura contemporánea.

Su trabajo ofrece una perspectiva especialmente interesante para Mallorca, donde el marés y la piedra caliza han desempeñado históricamente un papel fundamental en la configuración del patrimonio arquitectónico, desde los grandes edificios monumentales hasta las construcciones tradicionales.

El estudio de estos materiales, su conservación y su posible adaptación a las necesidades actuales plantea cuestiones relevantes para la arquitectura contemporánea, especialmente en relación con la sostenibilidad, la rehabilitación del patrimonio y la continuidad de los conocimientos constructivos tradicionales.

La metodología de Foote rechaza la separación entre la teoría histórica y el taller físico. Para él, «la investigación debe estar arraigada tanto en el pensamiento crítico como en la manipulación de la materia». «Quiero estar en la biblioteca, pero también en la práctica y en los talleres. La historia y la materialidad impulsan mi trabajo», ha señalado el investigador, quien desarrolla su actividad a partir del concepto thinking through making. El «pensar a través del hacer» integra la reflexión teórica, la investigación histórica y la experimentación directa con los materiales.

Desde ADEMA, se destaca la importancia académica de incorporar a la formación superior las aportaciones de investigadores internacionales que trabajan en la intersección entre distintas disciplinas. «La presencia de Jonathan Foote en Inca permite acercar al alumnado metodologías de investigación desarrolladas en universidades europeas y fomentar una reflexión sobre la relación entre creación contemporánea, patrimonio cultural e identidad territorial», ha afirmado el director del Campus de ADEMA en Inca, Guillem Aloy.

La trayectoria de Foote incluye estancias científicas en instituciones como la Bibliotheca Hertziana del Instituto Max Planck, la Academia Danesa en Roma y la Academia Americana en Roma. Entre sus publicaciones destacan Material Imagination: Reconnecting with the Matter of Architecture (2023) y Lewerentz Fragments (2021).