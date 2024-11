Consulta los horóscopos del 8 al 14 de noviembre.

Ésta es la predicción del horóscopo del 8 al 14 de noviembre de 2024 de todos los signos del zodiaco:

Aries

Vienen cambios esta semana para ti, Aries. Te has quedado paralizado en tu zona de confort, y la vida, que es muy inteligente, va a traerte unas circunstancias radicales para que conectes con todo el poder que vive en ti y tomes acciones nuevas que te lleven a una vida nueva, una vida brillante que te mereces. Respira y fluye con lo que te pase porque viene a mejorarlo todo.

Tauro

Que libre te sientes mi querido Tauro. Vienen días de descanso mental y créeme, necesitas parar tu mente. Vas a conectar con el aquí y el ahora de una manera preciosa, que te llenará de energía vital y felicidad. Vas a experimentar lo que es vivir el hoy, sin el peso del pasado o el estrés del futuro. Vive, fluye, ama y da gracias a la vida.

Géminis

Mi querido Géminis, estos días vas a estar dándole vueltas a todo. Sentirás que estás en un bucle de pensamientos que no te sienta bien, que no te deja descansar y sobre todo no te deja ver la situación con perspectiva. Y ya sabes que tu mente tiende a pensar en los peores escenarios. Son días donde te sentará muy bien y te ayudará parar y respirar. Centrarte en hacer algún ejercicio de respiración guiado que te sacará de los pensamientos.

Cáncer

Esta semana es el momento de recoger lo que has sembrado, de admirar tu trabajo, de recompensarte por tu esfuerzo, por dar lo mejor de ti en todo lo que haces. Tu dedicación te va a traer algo firme y perdurable en el tiempo. Estos días también vas a hacer balance para ver qué cosas te sirven y qué cosas no. No quieres perder tu energía, por lo que vas a despejar el terreno para enfocarte sólo en lo que te traiga crecimiento, abundancia y estabilidad.

Leo

Mi querido Leo, esta semana vas a transitar un nuevo principio. Algo se inicia en ti, nuevas ideas, que sentirás la necesidad de comunicarle al mundo. Ya no quieres esconder en un cajón toda tu creatividad. Ha llegado el momento de ponerle voz a todas tus ideas y poder llevarlas a tierra. Tu forma de usar las palabras te va a abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades.

Virgo

Mi querido Virgo, esta semana vas a tener un extra de felicidad. Vas a sentirte conectado con las ganas de vivir, vas a sentirte lleno de fuerza para vencer cualquier obstáculo. El valor, el coraje, la voluntad humana, la paciencia y el dominio de ti mismo van a ser talentos que te ayudarán a dominar esos bajos instintos por los que a veces te dejas llevar y que no te traen cosas buenas.

Libra

Esta es tu semana, Libra. Desprendes luz y el mundo la va a disfrutar allá a donde vayas. Y es que estás lleno de felicidad, vitalidad y confianza en ti mismo. Estos días van a ser el amanecer de tu oscuridad. Todo lo que te pudiera preocupar, esta semana se va a colocar, solucionar y es que la suerte camina de tu mano. Así que sal a la calle y deja que el sol te abrace.

Escorpio

La vida a veces no te lo pone tan fácil como a ti te gustaría, Escorpio. Estás saturado, pero eres muy fuerte y puedes resistir un poco más. La recompensa está a la vuelta de la esquina, sólo tienes que caminar unos pasos más y alcanzarás todo aquello por lo que has luchado tanto. El éxito será tuyo siempre y cuando tengas un poco más de paciencia.

Sagitario

Sagi, todo está en equilibrio y es que estás en un momento maravilloso. Te sientes conectado contigo mismo y escuchas todo lo que tu voz interior te va comunicando. Tienes un momento muy creativo, mostrando al mundo todo el conocimiento que vive en ti. Tu magnetismo hace que las personas quieran compartir espacios y momentos contigo. Tienes mucho que aportar, mucho que mostrar, así que sal al mundo y brilla.

Capricornio

Esta semana vas a transitar por una crisis inesperada, una crisis que tiene relación directa con tu entorno, pero también con un cambio necesario con tu yo interno. Es como que la vida te da la oportunidad de que cambies interiormente y ya sabes, cuando tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia. Confía en que todo es como tiene que ser.

Acuario

Esta semana te vas a sentir abierto a nuevas ideas y a ejercitar tu mente, utilizando tu lógica para resolver cualquier obstáculo que se presente en tu día a día. Vas a sentirte inspirado para aprender cosas nuevas que alimenten tu intelecto y que te lleven a un avance a nivel profesional. Es una buena semana para iniciar proyectos nuevos, sean en el ámbito que sean. Cuidado con tu ego que quiere tener siempre la razón.

Piscis

Esta semana estás guerrero Piscis. Vas a estar a la defensiva y sintiendo que el mundo no acaba de entender tu forma de ver las cosas. Son días para tener a tu ego atado con una correa para que no se te escape y vaya creando tensión entre las personas a las que quieres tanto. Recuerda que tu visión es tuya y los demás no la tienen por qué compartir. Son días para que tengas presente la importancia de ser empático.

