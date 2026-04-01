Un conductor se salta un ceda el paso, provoca un accidente en plena madrugada y se da a la fuga en Palma

Lo que inicialmente parecía un choque menor entre dos vehículos, con un parte amistoso firmado, se convirtió en una pesadilla para una de las conductoras. El barrio palmesano de La Soledad Nord fue testigo, en la madrugada del pasado miércoles, de un leve accidente de tráfico que terminó con la fuga de uno de los implicados.

El incidente ocurrió a las 04:30 horas en el cruce de la calle Regal con la calle Sant Damas, justo junto a un centro escolar. Ambos automóviles colisionaron tras la infracción de uno de ellos al saltarse un ceda el paso. En un principio, el percance parecía que no tendría mayores consecuencias, pero pocos segundos después, la actitud del responsable cambió por completo la situación.

Cuando todo indicaba que ambos conductores se detendrían para intercambiar información y resolver lo ocurrido, el autor de la imprudencia continuó su marcha, aprovechando la aparente ausencia de testigos.

Al percatarse de la fuga, la afectada intentó registrar la matrícula con su teléfono móvil, pero se vio obligada a regresar a su domicilio con el coche dañado y sin ningún documento que acreditara que había sido víctima de un accidente provocado por otro vehículo.

No obstante, un vecino de la zona captó todo con su móvil, y las imágenes ya están en poder de la Policía Local de Palma, que ahora busca identificar y localizar al conductor que se dio a la fuga.

Darse a la fuga tras un accidente de tráfico, incluso cuando se trata de un golpe leve, puede acarrear consecuencias legales importantes en España. Lejos de considerarse un hecho sin relevancia, abandonar el lugar sin cumplir con las obligaciones básicas puede derivar en sanciones.

La normativa de tráfico establece que todo conductor implicado en un siniestro debe detenerse de inmediato, identificarse ante la otra parte, prestar ayuda si hubiera heridos y avisar a las autoridades cuando sea necesario. El incumplimiento de estas obligaciones, aunque solo existan daños materiales, ya constituye un comportamiento sancionable.

En los casos en los que no hay heridos, marcharse del lugar puede ser calificado como una infracción administrativa grave, con multas que pueden alcanzar los 200 euros y la posible pérdida de puntos del carné de conducir. Además, esta conducta puede tener consecuencias económicas adicionales, ya que la aseguradora podría negarse a cubrir los daños ocasionados, obligando al conductor responsable a asumir los costes de su propio bolsillo.