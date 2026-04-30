Los cinco municipios de España con la vivienda más cara están en Baleares

Los cinco municipios con el precio de venta de vivienda más elevado en el primer trimestre de 2026 son de Baleares, con Formentera liderando el ranking con 10.027 euros/m² y un precio medio de vivienda de 902.000 euros, según el portal inmobiliario pisos.com.

El análisis publicado este jueves señala que a Formentera le sigue Santa Eulària des Riu, con 9.107 euros/ m² y 819.604 euros de media, y Andratx, con 8.158 euros y 734.231 euros. Completan los cinco primeros municipios Sant Josep de sa Talaia, con 7.868 euros y Calvià, con 7.565 euros/m².

Igualmente, más abajo en el ránking, se encuentran Ibiza (7.358 euros/ m²), Sant Antoni de Portmany (7.112 euros), Sóller (5.925 euros) Santa Maria (5.870), Santanyí (5.574 euros), Pollença (5.316 euros), Bunyola (5.120 euros y Sant Lluís (5.055 euros/m²), que en conjunto acaparan 12 de los 20 primeros puestos.

Según el análisis, Sóller ha registrado en el primer trimestre la subida más pronunciada en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un aumento del 32,6%, junto con Andratx (32,2%).

El portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, subraya que «la combinación de suelo escaso, regulación restrictiva de la nueva construcción y una demanda internacional sin pausa configura un mercado donde los precios tienen muy poco margen de corrección a la baja», recoge Europa Press.

Los precios en varios municipios de Baleares contrastan con los del interior peninsular, donde las viviendas no superan en su mayoría los 50.000 euros de precio medio. Por ejemplo, Albalate del Arzobispo (Teruel) registra el precio más reducido de todo el análisis, con 275 euros/m² y un precio medio de vivienda de 24.794 euros.

«Que una vivienda media en Formentera equivalga al precio de más de 30 en Albalate del Arzobispo nos habla de dos realidades económicas y plantea una pregunta que va más allá del mercado: en qué medida el acceso a la propiedad sigue siendo universal o se está convirtiendo en un privilegio geográfico», ha apuntado Font.