Cazado con los pantalones bajados: muestra sus genitales a menores en una cafetería de Palma y acaba detenido

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español tras exhibir sus genitales en la vía pública, frente a una cafetería y ante la mirada de varios menores de edad. El sospechoso, que fue interceptado por los agentes en el propio lugar de los hechos con los genitales aún al descubierto, ya había protagonizado episodios de contenido sexual similares en el mismo establecimiento durante días anteriores.

Los hechos se desencadenaron durante la mañana del pasado sábado 12 de septiembre, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaba labores de prevención fue requerida de urgencia por un viandante. El ciudadano alertó a los agentes sobre la presencia de un hombre situado justo en el exterior del local comercial, quien mantenía de forma explícita una conducta de carácter sexual con los pantalones bajados.

Al personarse en la zona, los policías se entrevistaron con un cliente que se encontraba dentro del establecimiento acompañado por su hija menor de edad. Este testigo confirmó haber presenciado directamente la escena. Asimismo, dos empleados del local corroboraron la versión de los hechos y señalaron que el implicado era un cliente habitual de la cafetería.

Los trabajadores añadieron que no era la primera vez que actuaba así, puntualizando que tan solo el día anterior ya había provocado un incidente muy parecido en el mismo lugar.

Durante la intervención, la patrulla procedió a identificarse y a hablar directamente con el presunto autor. A pesar de que el individuo negó categóricamente en todo momento haber cometido acto impúdico alguno, los agentes observaron de forma flagrante que llevaba los genitales expuestos por encima del pantalón, intentando ocultarlos de manera parcial con la camiseta.

Ante la solidez de los testimonios recogidos y la evidencia constatada por la propia patrulla, los agentes procedieron de inmediato a su detención y traslado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de exhibicionismo.