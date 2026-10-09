Carmen Porter: «Cuando te metes con ciertos poderes, viendo cómo está la actualidad, hace daño»

En el coloquio celebrado entre los presentadores de Horizonte, Iker Jiménez y Carmen Porter, y Eduardo Inda con motivo del V aniversario de OKBALEARES en el Palacio de Congresos de Palma, Carmen Porter ha lamentado la campaña en su contra tras la polémica por un vídeo manipulado sobre la muerte de Maricarmen.

Porter ha salido al paso de las recientes críticas vertidas contra su persona tras la difusión en redes sociales de un fragmento de vídeo recortado. Según ha explicado, las imágenes donde pronunciaba la frase «Hasta luego, Mari Carmen» han sido sacadas de contexto para hacer creer que se mofaba del reciente fallecimiento de la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, cuando en realidad hacía referencia a una iniciativa legislativa discutida en plató.

La copresentadora de uno de los programas más vistos del prime time ha calificado de «tretas asquerosas» y «periodismo de fango» estas acusaciones, acusando a ciertos sectores mediáticos de intentar presionar a los anunciantes del programa tras la pérdida de audiencia de otras cadenas. Asimismo, ha defendido la trayectoria periodística de su equipo.

«Hemos sufrido varias de estas campañas ya en la radio, que eran temas que no molestaban, que eran de misterio, de OVNIs, de fantasmas que tanto les molestan. Nosotros estábamos muy orgullosos del periodismo que hacíamos porque nuestra carrera, la que hemos hecho siempre, es la del periodismo, la que hemos estudiado, de la que tenemos el título. El periodismo puede tener muchísimas ramas, de las cuales, repito, estamos muy orgullosos», ha afirmado.

«Lo cierto es que cuando te metes ya con ciertos poderes y cómo está hoy la actualidad, pues hace daño. Hace daño que otras cadenas pierdan el relato, que otras cadenas que antes tenían grandes audiencias y seguían las directrices que les ordenaban, ya la gente no se las cree. Eso hace muchísimo daño y, al final, a algunos que han llegado nuevos, los de los fantasmas, les quitan la audiencia, pues tienen que forzar. Es así de claro», ha asegurado Carmen Porter.

La periodista ha reconocido que saben que están llamando a anunciantes del programa, a personas intentando hacer creer que ellos se estaban riendo de Mari Carmen, «de esa señora que todos conocéis, que descanse en paz, que murió el otro día. Por una simple cosa que entre Bea y yo pasaba, que estábamos haciendo referencia a las leyes estas que han salido, la ley Maricarmen», ha señalado Porter.

«La gente nos apoya, por eso estamos ahí, por eso estamos haciendo las audiencias que hacemos, pero sí que es cierto que nos tenemos que acostumbrar a ese periodismo mierdoso, a ese periodismo del fango, del que tanto les gusta hablar a algunos. Y en estos momentos, pues nos están haciendo la campaña precisamente con algunos anunciantes que algunos, buenamente, nos escribían y nos decían yo estoy con vosotros, lo cual agradecemos», ha manifestado.

Carmen Porter ha agradecido el cariño que le demuestra la gente: «Toda la gente que se me ha acercado cuando voy al supermercado, cuando estoy en la pescadería, las señoras me dicen: «Ah, pero tú eres la de la tele, ¿verdad?». O sea, es que todo el mundo es cariño y cariño y cariño. Que ahora está todo mucho más… y que entramos en unos 50 días que van a ser terroríficos. Está clarísimo, ¿no? Es la guerra».