Carlos, instructor de formación policial, explica a OKBALEARES cómo funcionan las pistolas táser

Como ha publicado OKBALEARES, los ayuntamientos de Baleares podrán equipar a sus agentes policiales con dispositivos electrónicos de control, con formación acreditada, protocolo de uso y supervisión. Una herramienta que los propios policías locales llevan años reclamando. Un acuerdo entre Vox y el PP permitirá ampliar el uso de las pistolas táser inmovilizantes a los agentes de las distintas Policías Locales de Baleares.

Carlos, instructor de formación policial, explica a este periódico que el dispositivo electrónico de control (DEC), de la marca americana AXON TASER, «es una herramienta de uso policial que, según la normativa vigente en España, sólo es para funcionarios especialmente habilitados».

Dicho dispositivo de baja letalidad funciona mediante la transmisión de impulsos eléctricos, de alto voltaje, muy bajo amperaje y muy corto espacio de tiempo, que afectan al funcionamiento de las capacidades motoras del organismo, es decir, «interfieren las señales que envía el cerebro de manera que incapacita temporalmente el sistema nervioso sensorial y motor», cuenta este instructor.

Esta incapacitación neuromuscular se produce mediante el disparo de unas sondas que se introducen en el cuerpo a modo de dardo, impulsadas por nitrógeno comprimido; y por eso no están catalogadas como armas. Tiene un formato de pistola, con su correspondiente disparador, elementos de puntería, así como láser y linterna.

Carlos asegura que un avance de este dispositivo es que en todo momento queda registrado el disparo en el arma, teniendo además todo tipo de información de su uso por parte del operador o de la persona encargada. «Cuando se ha reducido y controlado a dicha persona, el operador corta las sondas y es el personal sanitario quien retira los dardos del cuerpo», señala.

Este instructor detalla que, en el momento de activación del DEC, «se activa automáticamente la cámara que lleva el agente en su pecho, grabando la actuación, siendo todo ello información encriptada que no se puede manipular y dando así garantías jurídicas del buen uso».

Carlos insiste en que este dispositivo no sustituye a la fuerza letal: «Es un complemento más de ese uso de fuerza legal y reglamentario policial, debiendo ser necesarios y observados los siguientes principios generales contenidos en el ordenamiento jurídico, como el principio de legalidad, necesidad o excepcionalidad, proporcionalidad/congruencia, idoneidad y de menor lesividad.

Por otro lado, recuerda que no es un dispositivo nuevo en España, «ya que lo portan y lo usan muchos cuerpos policiales como Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y numerosas Policías Locales».

Carlos afirma que estos dispositivos electrónicos de control eran ya demandados en Baleares desde hace muchísimo tiempo, habiéndose realizado muchos estudios de su idoneidad.

Además, cuenta que donde se realizó un estudio avanzado del mismo fue en la Comisión Interior del Parlamento de Cataluña (2016) y allí se concluyó lo siguiente: «Totalmente aconsejable en situaciones de extrema gravedad para evitar la reducción cuerpo a cuerpo y mejorar así la situación de integridad física de la víctima, del agresor y del agente de policía».

Con una trayectoria como formador internacional desde 2005 en España, Europa, Canadá y EEUU, Carlos ha podido testear la evolución de este dispositivo a través de sus programas de formación, estudios forenses y jurisprudencia. Considera que el DEC es un elemento fundamental para las unidades de seguridad ciudadana de las Islas Baleares, permitiéndoles trabajar con las máximas garantías.

No obstante, insiste en que el éxito del servicio no depende sólo de la tecnología: «Requiere una combinación de preparación física y mental, formación reglada, medios de última generación, respaldo jurídico y, sobre todo, la confianza de la sociedad en su Policía».