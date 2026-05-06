Los policías locales de Baleares podrán usar pistolas táser gracias a una enmienda de PP y Vox

Los ayuntamientos de Baleares podrán equipar a sus agentes policiales con dispositivos eléctricos de control, con formación acreditada, protocolo de uso y supervisión. Una herramienta que los propios policías locales llevan años reclamando. Un acuerdo entre Vox y el Partido Popular permitirá, por tanto, ampliar el uso de las pistolas táser inmovilizantes a los agentes de las distintas Policías Locales de Baleares.

Vox ha logrado incluir cuatro enmiendas en la fase de ponencia de la Ley de Aceleración de Proyectos Estratégicos. Cuatro medidas concretas, negociadas y aprobadas, que pasan a formar parte del texto legal. Una de ellas supone dotar de más seguridad a los policías locales de las Islas.

El texto acordado para este fin incluye seis apartados concretos. El primero de ellos fija que «puede dotarse el personal de las policías locales, cuando la operatividad de los servicios exija el uso de una mayor protección o acción, en el ejercicio de las funciones vinculadas a la salvaguarda del orden público y la seguridad ciudadana».

Además, en el resto de puntos se especifica que «los ayuntamientos podrán dotar a las diferentes plantillas de los cuerpos de policía local de dispositivos eléctricos de control como equipamiento complementario de dotación colectiva, a propuesta del jefe del cuerpo y con la autorización del alcalde, siempre que estén homologados por la autoridad competente y previstos en los reglamentos internos».

Queda en manos de la Conselleria competente del Govern balear establecer la coordinación y el protocolo de uso. Lo que sí queda especificado es cómo deben ser las pistolas táser que se utilizarán en Baleares. Los dispositivos eléctricos de control deberán incluir, al menos, las siguientes características: pantalla tipo LED, captura de datos, fecha, hora, descargas y estado de la batería, y sistema de captura de vídeo y audio incorporado al dispositivo o vinculado con el dispositivo.