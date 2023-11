La cantante Taylor Swift podría estar buscando casa en Mallorca

La cantante, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense Taylor Swift podría estar buscando casa en Mallorca, según ha publicado el periódico inglés Majorca Daily Bulletin. De esta manera, la de Pensilvania podría unirse a la lista de famosos que ya tienen una propiedad en la isla.

La última vez que Taylor Swift estuvo en Mallorca fue para asistir a la boda del director Steven Piet y la estrella de Hollywood Joey King, conocida por películas como The Kissing Booth, Bullet Train o la famosa serie The Act y donde asistieron también otros muchos famosos. Fue a principios del mes de septiembre en la finca de Pollença la Fortalesa, cuando uno de los invitados filtró sin querer algunas fotografías a través de sus redes sociales.

Otros rumores apuntan a que la actriz Angelina Jolie también estaría buscando comprar una propiedad en Mallorca. No sería la primera, pues en el año 2016, junto con Brad Pitt, adquirió una casa valorada en 3,5 millones de euros en el Port d’Andratx. La mansión disponía de 900 metros cuadrados repartidos en ocho habitaciones, doble salón comedor, jardín grande y piscina privada.

