Can Pa, la nueva panadería que pretende revitalizar el barrio de Gomila: «Los vecinos están muy contentos»

Cuatro trabajadores se encargan cada día de abrir la nueva panadería Can Pa, situada junto a la plaza Gomila, en el barrio de El Terreno de Palma. Desde hace poco más de un mes, esta zona de la capital balear ya cuenta con un horno cinco años después de que echara el cierre el último local. Un hecho que, según ha explicado Paquita Cruellas, responsable del establecimiento, ha provocado el entusiasmo de los vecinos del barrio: «Desde que abrimos ha habido mucha aceptación entre la gente, todos están muy contentos».

La barriada ha estado huérfana de un horno casi dos mil días después de que el Forn del Terreno clausurara en el año 2018 por falta de relevo. Ahora, desde el 10 de enero, la panadería Can Pa es ya una realidad para El Terreno y le da un soplo de aire fresco a esta zona de Palma y a la Plaza Gomila.

El local, ubicado concretamente en la Avinguda Joan Miró número 37, tiene muy poco tiempo de vida, pero ha arrancado con buen pie, según manifiesta la responsable a OKDIARIO: «La verdad es que hemos empezado muy bien desde que inauguramos Can Pa, la cosa nos está yendo estupendamente y esperemos poder seguir así».

El horno contribuye de alguna manera a la mejora y regeneración del barrio, que durante tanto tiempo no ha contado con un establecimiento de este estilo. «Esta panadería era necesaria aquí, no había ninguna y menos con estos productos que hacemos nosotros mismos. La gente está muy contenta y nos han trasladado muchos mensajes positivos», recalca Cruellas.

Cabe recordar que todos los productos de la panadería Can Pa están elaborados artesanalmente en el obrador de Esment Alimentació, una fundación nacida en el año 1962 que vela por la protección y la defensa de las personas con discapacidad y su integración en el mundo laboral.

El producto estrella de este horno de Palma es el pan y sus variedades, elaborados todos ellos con masa madre natural y algunas harinas ecológicas y naturales. Además, el local ofrece varios tipos de panes a sus clientes: de nueces, algarroba, espelta, xeixa…

Sin embargo, esta casa tiene muchas otras especialidades que hacen de su plural oferta su distintivo. La responsable de Can Pa destaca las ensaimadas, los cremadillos, las nueces de algarroba, el pan de chocolate, las napolitanas o los cruasanes. Por si fuera poco, el local también ofrece empanadas, cocarrois y todo tipo de cocas: de verdura, de cebolla caramlizada, de pimientos o de escalivada.

Por otro lado, la panadería Can Pa tiene una retahíla de postres como el gató, la coca de zanahoria y especialidades en pasteles de limón, de naranja, de manzana o de chocolate con caramelo. En cuanto a los helados hay de chocolate, almendra, avellana, fresa, limón y naranja.

Según explica la responsable de la panadería, los productos que más se venden, además del pan, son la empanada con carne y guisantes, las cocas, las ensaimadas, los cruasanes y el pan de chocolate.

La esperanza de vida del establecimiento es muy buena, tal y como ha precisado Cruellas: «Esperemos durar mucho aquí, esa es la intención. Si seguimos como nos está yendo ahora nos irá muy bien y estaremos mucho tiempo instalados aquí».

Can Pa pretende ser uno de los elementos que den un empujón al barrio para darle más vitalidad y embellecimiento. De hecho, según la responsable del horno, El Terreno y Gomila «han mejorado mucho con el tiempo. No soy del barrio pero cada día vengo y no veo nada raro».

En esta misma línea va otra de las trabajadoras del local, que asegura que «el barrio está mucho mejor que antes, me da la impresión de que ha mejorado. Antes todo esto estaba mucho peor que ahora».

El horario de Can Pa es de miércoles a viernes de 7.30 a 16.30, y sábados y domingos, de 9 a 14 horas.