Can Bujosa y el arte de tejer ‘roba de llengües’ siguiendo una técnica milenaria procedente de Oriente

Muy presente en las casas mallorquinas y ahora con fama internacional y sumamente apreciada por diseñadores de moda. Es la roba de llengües (tela de lenguas) que, después de haberse confeccionado en muchos lugares de Europa, ahora sólo se fabrica en Mallorca. Ha llegado a nuestros días teniendo a sus espaldas una historia milenaria y fascinante. La roba de llengües, con sus motivos que simulan llamas o lenguas de fuego, se elabora siguiendo la técnica ancestral del Ikat, que llegó desde Oriente al Mediterráneo mediante la Ruta de la Seda.

El Ikat oriental es una técnica con un principio básico: no se tiñen las telas, se tiñen los hilos antes de confeccionarlas. Esta técnica oriental que trajo a Europa la Ruta de la Seda debió llegar a Mallorca por medio de artesanos franceses que se refugiaron en la isla tras la Revolución. En Mallorca se encuentran ejemplos de tela de lenguas de seda que datan del siglo XVIII, tapizando muebles o como revestimiento de paredes de las grandes casas señoriales.

Fue a principios del XIX cuando la roba de llengües, aparte de con seda, empezó a elaborarse también con algodón y su uso se extendió por los pueblos y casas de campo. Actualmente, sólo quedan tres talleres que confeccionan auténtica tela de lenguas: Bujosa en Santa María, Teixits Riera en Lloseta y Teixits Vicens en Pollença.

Para este reportaje visitamos el taller de Santa Maria, Artesanía Textil Bujosa, que fundó Guillem Bujosa Rosselló a mediados del siglo XX. Entrar en el taller es un viaje a otras épocas. Todo es auténtico y artesanal, y la maquinaria que se sigue utilizando data del siglo XVIII. Can Bujosa tiene el sello de comercio emblemático.

Una obra excepcional para sumergirse en el mundo de la roba de llengües es Manual del teixidor a mà, que escribió precisamente Guillem Bujosa. Inicialmente no era un libro, era simplemente una libreta de apuntes destinada a un único lector, su hijo, Guillem Bujosa Cañellas, quien tomó el relevo del taller. Posteriormente, cogió las riendas Guillem Bujosa Bover, nieto del fundador, fallecido en 2022. Su hermana Maribel se hizo cargo del negocio y hoy está al frente del mismo Victoria Aguiló, viuda del nieto del fundador.

Lo primero que quiere señalar Victoria Aguiló es que Can Bujosa «es hoy en día fruto del trabajo entusiasta de tres generaciones y de todo el personal que lleva el taller. Una decena de personas que cubren todas las áreas del negocio: producción, confección, atención al cliente, etcétera».

Victoria Aguiló explica en esta entrevista el pasado, presente y futuro de Artesanía Textil Bujosa.