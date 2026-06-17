CAEB Menorca exige soluciones a la conexión aérea con Mallorca: «Cada vez es más cara y complicada»

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en Menorca reclama medidas urgentes para mejorar la conexión aérea con Mallorca ante la creciente preocupación por el encarecimiento y la pérdida de fiabilidad del servicio. Según advierten desde la patronal, viajar entre ambas islas resulta hoy «más caro, más complicado y menos previsible que hace apenas un año».

Los empresarios menorquines subrayan que esta conexión va mucho más allá de un simple enlace entre territorios. Para muchos ciudadanos, constituye «una vía esencial para acceder a estudios, reuniones profesionales, atención sanitaria, trámites administrativos y conexiones con el resto del mundo». Por ello, instan tanto a AENA como a la Dirección General de Movilidad del Govern a sentarse y abordar de forma conjunta este problema creciente.

En este sentido, denuncian un notable incremento en los precios para residentes. Mientras que hace un año era habitual encontrar tarifas de entre 45 y 50 euros, actualmente lo más frecuente es que se sitúen entre los 70 y los 75 euros, lo que supone «un aumento medio cercano al 50%».

Desde CAEB insisten en que el impacto no se limita únicamente a los residentes, sino que también afecta a quienes desean viajar a Menorca. Explican que un visitante o profesional que utilice Mallorca como punto de conexión puede encontrarse con precios cercanos a los 280 euros en el trayecto entre ambas islas. «Esta situación dificulta consolidar Mallorca como puerta de entrada a Menorca, ya que el último tramo del viaje puede convertirse en una barrera económica significativa», lamentan.

A todo ello se suman las dificultades para encontrar plazas en determinados momentos y las incidencias operativas, factores que complican la planificación de los desplazamientos. La patronal asegura que equipos deportivos de las Islas, estudiantes, trabajadores y empresas conocen bien estas limitaciones.

Asimismo, la CAEB pone el foco en el turismo interislas, un segmento con potencial que, históricamente, ha respondido de forma positiva cuando se han promovido iniciativas que facilitaban los desplazamientos a precios asequibles. Existe interés por la cultura, la gastronomía, el patrimonio y las experiencias propias de cada isla. Se trata, además, de un turismo cercano, sostenible y capaz de contribuir a la desestacionalización. Sin embargo, advierten, resulta difícil impulsarlo cuando los precios actúan como un freno.