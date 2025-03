La CAEB destaca que la economía balear creció un 3,1% en 2024 gracias a los meses de temporada baja

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha publicado este jueves un informe correspondiente al cuatro trimestre del 2024 en el que se señala que la economía de las islas creció hasta un 3,2% de octubre a diciembre, por lo que el año cerró con un avance del 3,1%, mientras que en 2023 se cerró con un crecimiento del 4,8%.

La CAEB destaca que el crecimiento de la economía balear acelera los meses de temporada baja y realza los signos de agotamiento del actual patrón de crecimiento basado en el volumen durante los meses centrales del verano. Es por ello que la economía de Baleares aceleró el crecimiento (4 décimas más que el 3er trimestre) y las mejores marcas de 2024 se dieron al inicio (3,4%, 1o trimestre) y al final (3,2%, 4o trimestre).

Dicho informe indica que la economía balear se sitúa por debajo del crecimiento del conjunto de España (3,5% vs 3,5%, 3o trimestre), pero muy por encima de la economía de la Unión Europea (1,4% vs 1,1%, 3o trimestre). Y eso que hasta siete de cada ocho economías europeas lograron un crecimiento positivo de octubre a diciembre –como Bélgica (1,1% vs 1,2%, 3o trim.), Francia (0,6% vs 1,2%, 3o trim.) o Italia (0,6% vs 0,6%, 3o trim.)–, y tres de cada cuatro reforzaron su ritmo de avance – Dinamarca (4,1% vs 3,8%, 3o trim.), Polonia (3,7% vs 2,0%, 3o trim.) o Suecia (2,3% vs 1,0%, 3o trim.).

Por islas, Mallorca aprovechó mejor el alargamiento de la temporada y la campaña de Navidad para mantener el liderato del crecimiento (3,4% vs 3,1%, 3o trim.), en mayor medida que Menorca (2,1% vs 1,9% 3o trim.), mientras que Ibiza y Formentera fueron las únicas economías que no aceleraron en el tramo final del año (2,1% vs 2,1%, 3o trim.), lastrada por el menor empuje de su sector Servicios.

De esta manera, el balance final del 2024 muestra la moderación generalizada del ritmo de crecimiento respecto a 2023 en todos los territorios insulares: Mallorca (3,2% vs 4,8%, 2023); Eivissa y Formentera (2,8% vs 5,2%, 2023) y Menorca (1,8% vs 4,1%, 2023).

Generación de empleo

La generación de empleo mantuvo su ritmo entre octubre y diciembre (3% vs 3%, 3o trim.), un mayor empuje que a nivel nacional (2,4% vs 2,5%, 3o trim.). Esta dinámica explica que Baleares cerrara diciembre con el mayor número de trabajadores en activo de su historia para esta época del año –483.977–, récord que sitúa la cifra total de trabajadores por encima de la que se alcanzaba en plena temporada de verano tan solo diez años atrás (480.637, julio 2014).

El desempleo cayó hasta el 5,7% de la población activa (vs 6,1%, 4o trim. 2023), una tasa que no solo se mantuvo por debajo de la media española (10,9% vs 11,7%, 4o trim. 2023), sino que fue la más reducida de toda la serie histórica para esta época del año.

La inflación repuntó durante el cuarto trimestre (2,7% vs 2,3%, 3o trim.) –como consecuencia de la esperada recuperación de los precios energéticos (2,1% vs -1,2%, 3o trim.) y la clara resistencia a la baja de los precios de los servicios (3,7% vs 3,6%, 3o trim.)–, también por los efectos que la guerra comercial desatada por la Administración Trump.

La última información disponible apunta ya a una nueva escalada del IPC en el Archipiélago los meses de enero (3,4%) y febrero (3,6%), extendida a nivel nacional (2,9% y 3,0%, respectivamente), el ámbito comunitario (2,8% y 2,7%, respectivamente) y americano (3,0% y 2,8%, respectivamente).

Desde la óptica de la oferta, la intensificación del ritmo de crecimiento de la economía balear durante el cuarto trimestre se debió principalmente al sector servicios. Una circunstancia que confirma que el actual patrón de crecimiento encuentra en la ampliación de la actividad fuera de los meses centrales la única forma de sostener el crecimiento. El sector servicios impulsó su crecimiento hasta el 3,3% (vs 2,9%, 3o trim.), tras capitalizar con éxito los volúmenes de actividad récord durante el mes de octubre y, en menor medida, la campaña de Navidad.

Al mismo tiempo, la industria amplió por segundo trimestre consecutivo su crecimiento hasta el 1,8% (vs 1,3%, 3o trim.), después de ampliar el nivel de producción. Por el contrario, la construcción fue el único de los grandes sectores de actividad que vio debilitado su crecimiento durante el cuarto trimestre al 2,7% (vs 3,5%, 3o trim.), afectada por el debilitamiento del segmento residencial y, muy especialmente, los proyectos de obra nueva.

Así, Baleares cerró 2024 situando los servicios como el ámbito más dinámico (3,2% vs 5,3%, 2023), seguido de la construcción (3,1% vs 3,3%, 2023) y de la industria (1,4% vs 1,2%, 2023).

En la demanda, el consumo privado recobró la tendencia a la aceleración (3,0% vs 2,6% 3o trim.), gracias a la fortaleza del gasto de los no residentes, sustentado por la paulatina recuperación de las rentas salariales, la contención de la inflación y la continua rebaja de los costes de financiación.

Paralelamente, la inversión continuó fortaleciendo su crecimiento de octubre a diciembre (3,3% vs 2,9%, 3o trim.), impulsada por unas condiciones de acceso a la financiación menos restrictivas y la mejora de las expectativas empresariales. La demanda externa amplió nuevamente su aportación positiva al crecimiento regional fruto de récords en la exportación de servicios (2.663 millones de euros de gasto turístico).

Estrategia enfocada en aprovechar los recursos todo el año Baleares empieza 2025 con la convicción de que es ineludible y necesario provocar un viraje en los factores determinantes de su crecimiento económico. No sólo por cuestiones sociales o ambientales, sino también económicas. La evolución económica trimestral de 2024 confirma que la estrategia tradicional de impulsar el crecimiento mediante el aumento de los factores productivos muestra claros signos de agotamiento en la temporada alta.

Aunque la actividad económica sigue siendo mayor entre abril y septiembre, la tasa de crecimiento relativa se ve más favorecida en los meses previos o posteriores. Por tanto, las estrategias deberían enfocarse en mejorar el aprovechamiento de los recursos todo el año, reduciendo la dependencia de los meses de mayor presión sobre el territorio y las infraestructuras. “Esto implica apostar por factores cualitativos como la innovación y digitalización; el turismo regenerativo, que mitigue los impactos negativos y genere mayor valor económico, social y ambiental; y la diversificación económica”.

Todo adquiere mayor relevancia en un contexto internacional cada vez más inestable tras el desembarco de Trump en la Casa Blanca donde gana peso el proteccionismo y la política industrial. Las nuevas previsiones de crecimiento del FMI a mediados de enero apuntan al mantenimiento de un avance de la economía mundial del 3,3% para 2025, por debajo de la media histórica (3,7%).

Entre las economías avanzadas, se espera que siga la debilidad de crecimiento pronosticada en la zona euro (1,0%; -0,2 pp, respecto de octubre) en contraste con el mayor empuje de la economía americana (2,7%; +0,5 pp). Entre las principales economías europeas, destaca la revisión a la baja de las previsiones de sus tres mayores economías como la alemana (0,3%; -0,5 pp), frances (0,8%; -0,3 pp) e italiana (0,7%; -0,1 pp). Un empeoramiento en los pronósticos ajeno, por el momento, a España (2,3%; +0,2 pp).