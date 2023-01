38 años, 1 mes y 12 días se cumplen hoy desde la última derrota del Mallorca en Cádiz. Fue el 16 de diciembre de 1984 en Segunda División y el equipo perdió 2-0. Desde entonces cada visita a la Tacita de Plata se ha saldado con un resultado positivo, el último el empate de la pasada temporada en un partido marcado por la salvaje entrada de Iza Carcelén a Dani Rodríguez que Pizarro Gómez no interpretó que fuera merecedora ni de tarjeta amarilla. El Cádiz llega en posición de descenso, con 16 puntos, nueve menos que el Mallorca.

Para el Cádiz, que esta semana ha fichado a Escalante y Roger Martí, éste es un partido capital. Sólo lleva tres victorias esta temporada, aunque la última en su estadio fue ante el Atlético de Madrid. El equipo que dirige Sergio González está cargado de bajas, entre sancionados y lesionados, por lo que no sería de extrañar que debuten sus nuevos fichajes, aunque sólo Roger lo hará desde el inicio. En su último encuentro en el Nuevo Mirandilla no pasó del empate ante el Elche, un resultado que le ha hecho mucho daño, y que vino marcado por el gol en fuera de juego de los ilicitanos ante el que el colectivo arbitral acabó pidiendo disculpas.

«Tanto el Cádiz como nosotros somos equipos que no tenemos mucho tiempo la pelota. Seguro que saldrán a por nosotros, pero intentaremos estar muy juntitos porque son peligrosos. El Cádiz hace muchas cosas bien, de hecho los puntos que tiene no reflejan su fútbol ni sus méritos. No va a ser un partido fácil ni mucho menos», dijo ayer Aguirre en conferencia de prensa.

El Mallorca saldrá con su once de gala, una vez cumplida Kang la sanción que le impidió enfrentarse al Celta en la pasada jornada. El equipo suma tres derrotas consecutivas fuera de casa, incluyendo el partido de Copa ante la Real Sociedad, y quiere ponerle en Cádiz punto y final a esta dinámica porque es consciente de que un resultado positivo alimentaría sensiblemente sus opciones de permanencia.

Pita Ricardo de Burgos Bengoetxea, el del Mallorca 2 Granada 6 de la pasada temporada, mientras que en el VAR estará Estrada Fernández. El partido es a las dos de la tarde, un horario que históricamente se le da mal al Mallorca, aunque ahora desde luego ya no se puede poner la excusa de la temperatura.

Alineaciones posibles:

Cádiz: Ledesma, Carcelén, Luis Hernández, Fali, Espino, Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda, Ocampo, Roger Martí y Choco Lozano.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Estrada Fernández (VAR).

Estadio: Nuevo Mirandilla (14.00 horas).