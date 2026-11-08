Brutal agresión en Palma: detenido un chino por reventarle la cabeza con una llave inglesa a un hombre
Los policías hallaron al agresor en el interior de un bar con restos de sangre en su chaqueta
La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a un hombre de origen chino como presunto autor de un delito de lesiones tras propinar un golpe en la cabeza a otro varón utilizando una llave inglesa.
La intervención tuvo lugar a última hora del pasado miércoles en la calle Jacinto Verdaguer cuando una llamada al 091 alertó de inmediato a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano sobre una agresión recién ocurrida en la vía pública.
Cuando los agentes se personaron en el lugar, encontraron que un indicativo sanitario ya estaba asistiendo a la víctima. La facultativa médica presente informó a los policías de la gravedad del impacto, señalando que la herida precisaba entre siete y ocho puntos de sutura en la cabeza.
En el mismo escenario de los hechos, varios testigos facilitaron la descripción física y la vestimenta del presunto agresor, indicando además que había emprendido la huida a pie en compañía de una mujer. Según el relato de los presentes, antes del ataque, el sospechoso y su acompañante se encontraban sentados en un banco, justo enfrente del banco donde estaban la víctima y otras personas.
La víctima declaró que, de forma súbita y sin que nadie pudiera percatarse, el agresor los rodeó por la espalda y, sin mediar palabra alguna, descargó el impacto de la llave inglesa directamente contra su cabeza.
Con los datos recabados, varias patrullas policiales desplegaron batidas por la zona y no tardaron en localizar al sospechoso en el interior de un bar cercano. Al interceptarlo, comprobaron que llevaba restos de sangre en la chaqueta, presuntamente pertenecientes al afectado. Para asegurar la identificación, otra patrulla trasladó de forma discreta a dos testigos hasta el establecimiento, quienes reconocieron sin género de dudas al individuo como el autor material de la agresión.
Durante el interrogatorio, y haciendo uso de un traductor para comunicarse, el varón ofreció su propia versión: afirmó que la víctima le había increpado y molestado previamente, desatando una pelea que concluyó con el ataque con la herramienta. Ante las evidencias, los restos biológicos en su ropa y el testimonio directo de los presentes, los agentes procedieron de inmediato a su detención.