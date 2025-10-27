Brutal agresión a una madre y su hijo autista de 5 años en un supermercado de Mallorca

Brutal agresión a una madre y su hijo autista de tan sólo cinco años en un supermercado del municipio de Marratxí, en Mallorca. Los hechos ocurrieron este pasado sábado por la tarde cuando una pareja interpretó que la mujer y su menor de edad se colaron a la hora de pagar en caja, por lo que empezaron a discutir fuertemente y acabaron a golpes.

Todo empezó cuando el supermercado habilitó una nueva línea de caja para la madre y su hijo, que tiene autismo severo no verbal con tendencia a la fuga. En ese momento, la pareja les acusó de haberse colado injustamente. Con una actitud violenta, empezaron a increparles, insultarles y acabaron dando un empujón al pequeño.

La madre del menor les recriminó los hechos y aseguró que ella tenía preferencia en la cola. Sin embargo, en la salida del establecimiento, la discusión prosiguió. La pareja instó a la mujer a encerrar a su hijo y a educarlo mejor. La tensión llegó a su cenit cuando la pareja preguntó a la madre si ella también sufría algún tipo de discapacidad al igual que su niño.

Ante estas palabras, la mujer le propinó una patada en el glúteo al hombre para que les dejaran en paz, pero la pareja respondió con fuertes golpes y tiraron al suelo a la madre. Al ver el episodio violento, el menor se asustó y escapó corriendo hacia la calle hasta que otras personas lo detuvieron antes de que pudiera ser atropellado.

A causa de las agresiones, la mujer sufre fuertes golpes en la mano, en el lado derecho de la cara y en el hombro. Además, tiene un hematoma de cinco centímetros de diámetro en el antebrazo derecho, por lo que ha denunciado a la pareja por un presunto delito de lesiones. El caso se llevará a juicio.

La Asociación Ningún Niño Sin Terapia / Autismo Mallorca ha manifestado que «no es un hecho aislado» sino un «reflejo del desconocimiento, falta de empatía y el rechazo que aún sufren muchas familias con niños autistas».

La entidad ha asegurado que durante el altercado ningún empleado del supermercado intervino para frenar la agresión, un hecho que lo consideran como una «falta grave de actuación y de protocolo ante una situación de discriminación y violencia hacia una familia vulnerable».

Además, la asociación ha asegurado que «no podemos seguir callando» ya que «cada silencio duele, y cada acto de indiferencia también es violencia».