El Belén napolitano de la Sang, el más antiguo de Europa, luce completo por primera vez tras su restauración integral

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles la restauración integral del Belén de la Sang, que vuelve a exhibirse completo tras más de diez años sin poder contemplarse en su totalidad. Considerado el nacimiento de estilo napolitano más antiguo de Europa que continúa en uso, este conjunto recupera sus 31 figuras restauradas y devuelve a la ciudadanía uno de los principales símbolos culturales y espirituales de Mallorca.

A partir de este domingo, coincidiendo con la celebración del Día de la Sang, el belén podrá visitarse íntegramente en la iglesia de la Anunciación (la Sang) de Palma, una fecha especialmente significativa para esta tradición.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han dado a conocer los resultados de la intervención. Galmés ha destacado que «después de más de diez años de abandono, el belén vuelve a estar restaurado y al alcance de todos los mallorquines y mallorquinas», poniendo en valor el compromiso de la institución insular con la conservación del patrimonio.

Por su parte, Roca ha subrayado la importancia de recuperar para la ciudadanía un conjunto que forma parte de la identidad cultural y espiritual de Mallorca y ha animado a todos los mallorquines a visitarlo este domingo para redescubrirlo en todo su esplendor.

Una restauración integral tras más de una década

Los trabajos comenzaron en marzo de 2025, después de que el conjunto permaneciera más de diez años guardado y fuera del alcance del público. La actuación, con una inversión de 400.000 euros, ha incluido tanto la consolidación estructural de la capilla como la restauración integral del conjunto escultórico policromado y dorado.

En la capilla se han saneado los muros, se ha retirado el antiguo zócalo de hormigón —que impedía la correcta ventilación— y se ha reforzado la estructura de la cueva. Paralelamente, se ha llevado a cabo una exhaustiva intervención sobre las figuras.

La restauración ha sido ejecutada por la UTE formada por Tracer Conservación y Restauración SL y Carlos Sánchez Gómez, especialistas con una amplia experiencia en la conservación de bienes culturales. El proceso ha comprendido estudios de documentación histórica y fotográfica, levantamientos tridimensionales de las piezas, análisis mediante luz ultravioleta para detectar alteraciones superficiales y ensayos de limpieza y solubilidad específicos para cada figura.

Una primera fase de la intervención, presentada el pasado mes de diciembre, permitió mostrar algunas de las piezas más representativas del conjunto: la cueva barroca, con su bóveda decorada con rocalla dorada y policromada; la Virgen María y San José, dos esculturas fechadas en torno a 1480; el Niño Jesús, de factura decimonónica; y los cinco ángeles barrocos con la inscripción Gloria in excelsis Deo.

Desde entonces, los restauradores han continuado los trabajos hasta completar la recuperación del conjunto, devolviendo el pan de oro original, la policromía y el brillo de los dorados de mantos y carnaciones, además de renovar la iluminación del espacio.

Un patrimonio recuperado para toda la ciudadanía

Con la finalización de esta última fase, el Belén de la Sang vuelve a exhibirse completo por primera vez en más de una década. Las 31 piezas han recuperado el aspecto con el que durante generaciones fue conocido y admirado por los mallorquines.

El Consell de Mallorca ha destacado que esta actuación trasciende la restauración de un bien patrimonial, ya que supone también la recuperación de una de las tradiciones más arraigadas en la devoción popular de la isla.