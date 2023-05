BCD M&E Digital, nuevo servicio de BCD Meetings & Events Spain.

BCD Meetings & Events Spain, agencia de eventos de Ávoris Corporación Empresarial, ha lanzado BCD M&E Digital, un nuevo servicio orientado a la comunicación de las marcas, basado en la gestión y la estrategia digital de sus clientes.

Hay marcas que con solo mirarlas a los ojos saltan chispas. Es pura pasión. Pero ¿cómo encontrar esa media naranja perfecta? BCD M&E Digital encuentra las sinergias entre los públicos objetivos y la personalidad única de cada marca, informa la compañía en un comunicado.

Las redes sociales ya no solo sirven para conectar personas, se han convertido en una poderosa fuente de información, inspiración y entretenimiento, conectando emociones y en eso BCD M&E Spain son expertos. Las plataformas sociales han dado paso a los recommendation media, con una propuesta de valor que reside en la selección de contenidos personalizada para enamorar a los usuarios.

BCD M&E explica que como marca, conseguir hacerse irresistible es hoy más que nunca una necesidad absoluta en un mercado hipercompetitivo en el que captar la atención de las audiencias es cada vez un mayor desafío.

Donde otros hablan de IA, GPT, paid o algoritmos, BCD M&E dice cercanía, chispa, pasión y retorno real. Eso es BCD M&E Digital, el servicio que las marcas han estado esperando siempre, aunque tal vez aún no lo sabían. Un equipo digital para proyectos reales que permite conectar emociones para ofrecer experiencias de marca más creativas, mejorando tangiblemente la relación de los consumidores con las marcas.

Conseguir una mejor reputación digital, una atención al cliente eficaz y rápida, construir bases de datos de calidad mediante captación de leads, detectar y alcanzar nuevos públicos y mejorar en las interacciones con las comunidades es lo que posibilita BCD M&E Digital. Las marcas tienen mucho que contar. Y el nuevo equipo BCD M&E Digital consigue darle transcendencia conectando emociones con sus públicos objetivo.

Juan José Hernández, managing director de BCD Meetings & Events Spain, ha afirmado que ponen en marcha BCD M&E Digital como «una forma de demostrar el compromiso con nuestros clientes. Este nuevo servicio está concebido como una extensión natural de los que ya veníamos prestando desde BCD Meetings & Events y responde a la demanda que estamos recibiendo. Confiamos así en responder y superar a las necesidades de nuestros clientes».