Baleares tiene los dos municipios de España con el alquiler más caro: Calvià y Sant Josep en Ibiza con un precio de 22,09 euros por metro cuadrado al mes, superando a Madrid capital (21,83 euros), La Moraleja (20,89 euros) y a las localidades catalanas de L’Hospitalet de Llobregat (20,09 euros), Sant Just Desvern (19,63 euros) y Santa Coloma de Gramanet (19,60 euros).

Cataluña, Baleares y Madrid son las comunidades autónomas que cuentan con los municipios más caros para alquilar una vivienda en España, según el informe de La vivienda en alquiler en España en el año 2024, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A nivel nacional, el precio de la vivienda en alquiler ha cerrado 2024 con un incremento anual del 14% y ha situado el precio medio en diciembre en 13,29 euros/m2 al mes. Así, de media en España se paga 1.063 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados.

Alquilar una vivienda entera en Sant Josep de Sa Talaia costaría 1.840 euros al mes y en Barcelona 1.810 euros, para una vivienda media de 80 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños.

«Las localidades más tensionadas en términos de vivienda se concentran en comunidades que, tradicionalmente, han liderado los precios más altos en el mercado del alquiler», ha asegurado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, quien ha añadido que «en estas áreas, la fuerte presión de la demanda supera con creces la capacidad de una oferta extremadamente limitada, que además ha experimentado una notable reducción en los últimos años».

«Esto», ha apostillado la directora de Estudios y portavoz de Fotocosa, «ha llevado a una situación crítica en la que el parque de viviendas disponibles para alquiler está prácticamente agotado, impulsando máximos históricos en los precios de manera recurrente».

De este modo, ha considerado que «mientras no se implementen medidas que incrementen significativamente la oferta, es previsible que la tendencia alcista de los precios del alquiler continúe, perpetuando el desequilibrio en el mercado», ha apuntado Matos y recoge Europa Press.

Si se amplía el foco a los 10 municipios de España más caros para alquilar, Cataluña y más concretamente la provincia de Barcelona es donde están cinco de los 10 municipios más caros para alquilar una vivienda (Esplugues de Llobregat, Barcelona capital, L’Hospitalet de Llobregat (20,09 euros/m2 al mes), Sant Just Desvern (19,63 euros/m2 al mes) y Santa Coloma de Gramanet (19,60 euros/m2 al mes).

A Cataluña le sigue Baleares con tres municipios dentro la lista de los más caros (Sant Josep de Sa Talaia y Calvià 22,09 euros/m2 al mes) y Santa Eulària des Riu (21,09 euros/m2 al mes) y, finalmente, la Comunidad de Madrid, que cuenta con dos de los 10 municipios más caros para alquilar una vivienda en España: Madrid capital (21,83 euros/m2 al mes) y La Moraleja (20,89 euros/m2 al mes).

Además, estos 10 municipios con el precio del alquiler más elevado en 2024 han alcanzado máximos en algún momento del año y además se encuentran por encima del precio medio de España entre un 77% y un 48%.

Y es que, de los 275 municipios estudiados en 2024 por el Índice Inmobiliario Fotocasa, en 249 de ellos (el 91%) se han alcanzado precios máximos en algún momento de 2024 y tan solo en 25 de ellos (el 9%) en 2024 no se han alcanzado máximos. De hecho, hay cinco municipios en

España en los que aún no se han superado los precios de 2007 y 2008. Se trata de Roquetas de Mar, Manresa, Zaragoza, Conil de la Frontera y Azuqueca de Henares, que aún no han superado los precios de la burbuja inmobiliaria. El resto de los municipios que en 2024 no han alcanzado máximos lo hicieron o bien en 2022 o en 2023.