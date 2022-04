El Servicio balear de Epidemiología ha comunicado al Ministerio de Sanidad el primer caso de hepatitis aguda infantil de origen desconocido detectado en el archipiélago. Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, se trata de un niño, menor de dos años, que fue atendido en un hospital de Mallorca y que, después de responder satisfactoriamente al tratamiento, ha sido dado de alta, ya que su evolución ha sido muy satisfactoria.

La Dirección General de Salud Pública y Participación ha revisado el caso notificado desde el hospital, de acuerdo con los criterios establecidos por el protocolo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y dado el resultado, lo ha comunicado al Ministerio.

Según el último boletín emitido por el CCAES, hasta el 22 de abril de 2022 en España se habían detectado hasta 13 casos de hepatitis aguda no filiada entre personas menores de 16 años.

La alerta por estos episodios surgió en Reino Unido y, hasta el 20 de abril, este país había registrado 108 casos confirmados. Los casos no estaban relacionados entre sí, el 55 por ciento eran niñas de entre 0 y 10 años (87% entre 1 y 5 años). En ocho de estos casos fue necesario el trasplante de hígado.

En total, se han notificado unos 170 casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en una docena de países de todo el mundo.

En Reino Unido las pruebas de laboratorio han excluido todos los virus de la hepatitis (A, B, C, D y E) en estos niños. Una de las posibles causas que se están investigando es que estén relacionados con una infección por adenovirus. Los adenovirus son una de las causas más frecuentes de gastroenteritis víricas en niños.

La hepatitis puede ser una complicación poco frecuente en estos casos, especialmente en inmunodeprimidos. También se están investigando activamente otras posibles causas, incluidos otros tipos de coronavirus, otras infecciones o causas ambientales.

Hasta ese momento el papel en la patogénesis de la hepatitis de los virus encontrados en algunos de los casos todavía no está clara. En todo caso, sí se ha establecido que no existe ningún enlace con la vacuna Covid. Además, no se han identificado otros factores de riesgo epidemiológicos claros hasta ahora, incluidos los recientes viajes internacionales.

La etiología de los casos actuales de hepatitis todavía se considera desconocida y sigue bajo investigación activa. Se siguen realizando pruebas de laboratorio para muchas infecciones, productos químicos y toxinas en los casos identificados.

Como seguimiento de la alerta dada por Reino Unido, en España, en coordinación con todas las CCAA y con el Instituto de Salud Carlos III, se ha estudiado los casos de hepatitis aguda grave en niños que se están produciendo desde enero de 2022 en investigación, pero probablemente estén relacionados con un aumento de la incidencia de infección por adenovirus en Reino Unido.

Los servicios de epidemiología están aplicando un cuestionario exhaustivo en todos los casos identificados, sin que hasta el momento se haya encontrado una causa común. Se está valorando si los casos detectados en España suponen un aumento inusual de casos de hepatitis no filiadas respecto a los detectados en años previos o si presentan unas características diferenciales con los casos que se identifican habitualmente.

Hasta ahora, y según las primeras exploraciones de los datos codificados como hepatitis agudas no filiadas en niños con ingreso en hospitales, el número de casos detectados es inferior al esperado durante los primeros cuatro meses del año.

La Conselleria de Salud ha destacado que todo el sistema de salud pública y asistencial se ha activado de forma rápida para dar una respuesta coordinada ante la necesidad de información relacionada con esta alerta lanzada por Reino Unido.