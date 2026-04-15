Baleares abre su quincena andaluza: esta semana Feria en Ibiza y la próxima en Palma

Baleares abre esta semana su quincena andaluza: esta semana, Feria en Ibiza y la próxima en Palma, coincidiendo con la de Sevilla y donde la gastronomía, la cultura y el ambiente festivo andaluz convivirán como pilares fundamentales.

Ibiza ha presentado una nueva edición de la Feria Andaluza, que se celebrará este fin de semana desde el viernes 17 al domingo 19 de abril en la misma ubicación que el año pasado.

Los trabajos preparativos ya han comenzado en el aparcamiento de Sa Joveria para acoger una nueva edición de esta feria de tres días, cuyo objetivo es que tanto los ibicencos como los visitantes disfruten de la cultura, el baile y la gastronomía de Andalucía, una comunidad con gran vínculo con la isla y el municipio.

La feria comenzará el viernes 17 a las 20.30 horas con el encendido de luces, seguido de las actuaciones musicales de Los del Varadero, Verónica San Juan, Las Carlotas y Cintia Merino y cerrará la jornada, a partir de la medianoche, Esta me la sé. El sábado a las 20:00 será el turno de la academia de baile de Teresa Rojas, seguida de Soniquete, La sevillana y la copla de Johnatan Santiago y Manuel Merraquero, y Que me quiten lo bailao.

El domingo la feria ofrecerá a las 16:00 la actuación de Que me quiten lo bailao y cerrará a partir de las 17:30 con Ibossim.

La regidora de Cultura, Carmen Domínguez, ha señalado que «se trata de una festividad con mucho arraigo en nuestra ciudad, una buena oportunidad de celebrar, bailar, reír y disfrutar también de la gastronomía andaluza sin salir de nuestro municipio».

En Palma, tras 13 años de inactividad de una celebración emblemática, volverá la Feria de Abril del 23 al 26 de abril en Son Fusteret. El evento, impulsado por la Casa de Andalucía en Baleares en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, encara sus últimos preparativos con el objetivo de ofrecer una experiencia fiel al concepto tradicional de la Feria de Abril de Andalucía.

En este sentido, la propuesta se aleja de formatos centrados exclusivamente en el ocio nocturno para dar protagonismo a los elementos que definen esta celebración, como la música en directo, las sevillanas, el flamenco y la gastronomía típica. Todo ello en un ambiente festivo y familiar.

Para esta edición, la feria contará con un total de 14 casetas que conformarán el recinto y ofrecerán una programación propia y diversa entre sí, apostando por la diversidad. Las casetas confirmadas para esta edición son: la Casa de Andalucía, La Rosa Troupe, Decápolis, Tinglao, Pecao by Can Company, Candela, Beewi, Última Hora, BD5, Los Tigres, Generación X, Hermandad del Rocío, El Patio y El que faltaba.

La inauguración oficial, con el tradicional corte de cinta y apertura de puertas, tendrá lugar el jueves 23 a las 17:00 horas y contará con la presencia de autoridades, representantes de la Casa de Andalucía en Baleares y numerosos visitantes.

A lo largo de sus cuatro jornadas, el evento abrirá al público el jueves de 17:00 a 00:00 horas; el viernes y sábado de 12:00 a 02:00 horas; y el domingo de 12:00 a 22:00 horas.