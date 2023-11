El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha un Observatorio de la vivienda con participación del sector

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha en las próximas semanas el Observatorio de la Vivienda, que estará presidido por el Consistorio y del que formarán parte representantes del sector y colegios profesionales, «que nos permitirá disponer de la mejor información del mercado inmobiliario», tal y como ha anunciado este jueves Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos en el foro La Hora de Baleares organizado por OKDIARIO.

La primicia del máximo responsable político del departamento de Urbanismo ha sido el colofón final a la mesa redonda celebrada en el Nixe Palace. Moderada por el periodista de OKDIARIO, Tomeu Maura, bajo el título de Análisis del mercado Real State y las nuevas fórmulas de viviendas, han participado en la misma, además de Fidalgo, dos de los mayores expertos del mercado inmobiliario balear, Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) y Luís Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA).

Si como ha afirmado esta mañana el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, en el arranque de La Hora de Baleares, uno de los principales retos que tiene por delante Baleares es la necesidad de compatibilizar el turismo y la vivienda, los ponentes han esbozado algunas de las soluciones para afrontarlo, y han analizado las medidas puestas en marcha en este arranque de la legislatura por el Govern de Marga Prohens, como es el caso del reciente decreto de emergencia habitacional.

Luis Martín no ha escondido que la situación de la vivienda «es muy compleja», sobre todo para los residentes porque trabajadores y familias «no encuentran viviendas asequibles». Para Martín durante los pasados ocho años de gobierno de Armengol en Baleares, «no se ha hecho nada más que poner zancadillas a la construcción»

«Hay urbanizable para 13.000 viviendas en Palma de las que 6.000 son a precio tasado, y llevan 20 años de tramitación porque se ha ido retrasando». Martín ha cifrado en 20.000 el déficit existente en Baleares en vivienda asequible , «entendiendo por ello las que una familia de salario medio puede pagar».

Si durante dos legislaturas no se ha hecho nada, para Martín ha habido «un cambio político» con un nuevo Govern «que entiende el problema y quiere trabajar en ello, prueba del decreto de emergencia de vivienda que es bueno porque plantea la posibilidad de poner viviendas en el mercado. Habrá que pulir el decreto, porque hay ayuntamientos con buena voluntad que tienen problemas para ponerlo en marcha».

Para Óscar Fidalgo en el sector de la vivienda «no hay varitas mágicas ni milagros». «Hay un problema de oferta que se ataja poniendo a disposición suelo para poder convertirse en vivienda en un breve periodo de tiempo, y por parte de la administración posibilitando herramientas que lo faciliten. En Palma estamos haciendo eso y estamos haciendo una auditoría sobre los procedimientos con más demora,un calendario de reuniones sectoriales para agilizar las licencias, y aprovechando medidas novedosas como el decreto del Govern que estamos implementando, para desatascar el embudo existente en la concesión de licencias».

Por su parte Hans Lenz, presidente de ABINI, ha remarcado «el giro de 180º que ha habido en las políticas urbanísticas y ha destacado el trabajo conjunto entre sector privado y la administración que tiene que ser constante y basado en realidades y no en ideología. No limitando la compra de viviendas a no residentes, sino que tenemos que ser eficientes con lo que tenemos e innovar con nuevas soluciones para que la vivienda sea flexible y adaptada a la sociedad, y dedicar nuestro esfuerzo al residente».

Sobre la aplicación de ese decreto de emergencia habitacional del Ejecutivo de Prohens, Luis Martín consideró que «el Govern ha sido muy prudente» y ha lamentado que por toda la legislación sobrevenida en los pasados años haya ayuntamientos que están optando por pedir suspensión temporal de su aplicación «porque no tienen capacidad para aplicarlo porque no son Palma donde se han hecho los deberes».

El concejal de Urbanismo recogió el guante y reconoció que el gobierno municipal ha sido ambicioso con el decreto que es «una herramienta que no consume territorio porque actúa en urbanizables consolidados, no cuesta un euro a la administración, posibilita convertir locales obsoletos en viviendas en Palma y aumentar alturas que será posible en los barrios del Eixample».

La otra cara moneda es la protestada Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sanchez, que como destaca Luis Martín es una ley contra natura que «ha retirado el 20% de la vivienda de alquiler y sólo dota de más inseguridad. Hay promotores que han retirado edificios completos del mercado alquiler ante la inseguridad de esta ley».

En la misma línea Óscar Fidalgo recordó además que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya ha afirmado que no va a cumplir el desarrollo de la ley, que calificó de «absolutamente nefasta».

De hecho Hans Lenz apuntó que el impacto inmediato que ha tenido esa legislación del Gobierno central, es que «en Baleares hay muchos propietarios que sólo quieren alquilar viviendas a extranjeros y no a residentes. Alquiler de temporada por seis meses y a un precio muy superior. Es una aberración, como ya avisaban los expertos y en una comunidad como Baleares que ya está tensionada le echas más gasolina al fuego».

Por ello abogó por tener un mercado vivienda con precio limitado para residentes Baleares «y de esto hay que construir muchísimas». En lo que los tres ponentes estuvieron de acuerdo es que cualquier solución en materia inmobiliaria pasa por seguir incrementando la colaboración público privada, y que la administración y empresarios, vayan de la mano.