El Ayuntamiento de Palma gobernado por el pacto de izquierdas que forman PSOE, Podemos y los independentistas de Més ha vuelto a olvidarse de las víctimas ocasionadas por los bombardeos del bando republicano durante la Guerra Civil. Sólo homenajea a las víctimas del franquismo.

Este domingo el alcalde José Hila; el regidor de Educación y Política Lingüística, Llorenç Carrió y miembros de la corporación municipal han participado en el acto con motivo del Día del recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que se celebra cada 24 de febrero -día que fueron asesinados el alcalde de Palma Emili Darder; el alcalde de Inca, Antoni Mateu; el diputado Alexandre Jaume y el empresario de Alcúdia Antoni Maria Ques.

Al acto también han asistido el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; el conseller insular de Presidencia, Javier de Juan; la vocal de Memoria de Mallorca, Maite Blázquez; miembros de la Comisión 24F; y el investigador Pere Carrió.

No ha habido ninguna referencia a las víctimas de los bombardeos republicanos. Lo mismos sucedió el 29 de noviembre con el acto celebrado con motivo del denominado Día del Recuerdo en el Palacio de Congresos de Palma, capitalizado por Unidas Podemos (UP) y en el que se dieron cita más de 500 personas. Fue un homenaje para honrar la memoria, exclusivamente, de las víctimas del bando franquista que puso en evidencia que para el gobierno de la izquierda la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos, es un instrumento político más para imponer su visión particular de la historia

El acto de este domingo ha tenido lugar en el Muro de la Memoria del cementerio de Palma. Durante el homenaje, el regidor de Educación y Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha destacado que este recuerdo tiene que servir para «recuperar las voces silenciadas de todas y cada una de las víctimas de aquella guerra injusta», informa Europa Press.

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha remarcado que, «en un momento como el actual, en que crecen voces que cuestionan el trabajo de recuperación de la memoria histórica, es importante decir muy alto que no se tolerará la intolerancia». «No tiene cabida en esta ciudad», ha asegurado Hila, además de remarcar que «Palma es una ciudad de derechos». «Trabajamos para reparar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo», ha sentenciado.

Por otro lado, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha señalado que el 24F es un día «para recordar a todos aquellos que sufrieron la dictadura fascista». «Hoy es un día para mantener viva la memoria y reivindicar los valores democráticos de todas las personas que lucharon por la libertad. Porque cuando hablamos de memoria democrática y de recuerdo lo hacemos de derechos humanos», ha

destacado.

El investigador Pere Carrió ha sido el encargado de leer este año el manifiesto. Sus palabras han servido para recuperar la tarea y los postulados pedagógicos que la República aportó a Palma y para recordar la represión posterior que los profesores desafectos a la dictadura de Franco sufrieron con el golpe fascista, informa Europa Press.

«Al Magisterio, además de la represión general, lo esperaba una depuración profesional muy bien planificada, premeditada y sistemática», ha lamentado Carrió en el manifiesto.

«La depuración empezó el año de la Guerra y no acabó hasta 1975, con la muerte del dictador. Lo que se pretendía era acabar con todo el mundo que no fuera adicto al nuevo régimen instaurado mediante la fuerza de las armas», ha añadido. De acuerdo con las investigaciones de Carrió, de los 142 maestros que había en la ciudad de Palma, 44 fueron depurados –30 hombres y 14 mujeres–.

Además de las intervenciones y de la lectura del manifiesto, Esteban Belinchon (violonchelo) y Llorenç Bonet (flauta travesera) han acompañado con música el acto.

Este no será el único homenaje a los docentes depurados. Los actos continuarán el 3 de marzo en la plaza del Tubo, donde se descubrirá una placa en su recuerdo. Además, Pere Carrió presentará el libro ‘El magisteri depurat a Palma’ (colección municipal Ciudad y Memoria) el 24 de marzo a las 19.00 horas en el Espai Suscultura de Palma.

En el acto ha estado el coordinador de la formación ecosoberanista Més per Mallorca, Lluis Apesteguia junto con la secretaria de organización Catalina Trobat y la secretaria del área de Territorial y alcaldesa de Esporles, Maria Ramon. Ellos han sido los encargados de depositar un ramo de flores en representación de todos los afiliados y simpatizantes de la formación.

Apesteguia ha asegurado que «hoy que los discursos de odio que provocaron tanta miseria, dolor y muertes quieren volver a ser protagonistas es el mejor momento para reivindicar la memoria de aquellos que quisieron decir no la barbarie». «La mejor manera de honorar las personas que murieron por la democracia es defenderla contra quienes la vuelven atacar», ha declarado el coordinador de MÉS per Mallorca.