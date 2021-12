Los comerciantes y empresarios de Palma están enfadados con el Govern de Francina Armengol por el acuerdo para limitar la llegada de cruceros al puerto de la ciudad. No entienden que las navieras hayan pactado, pero lo que más les molesta es que el Ejecutivo balear se salga con la suya. Reclaman que se les escuche y que Armengol deje de poner restricciones que sólo dañan «al principal motor económico de las Islas». Están a favor de buscar la calidad frente a la cantidad, pero con gestión y no prohibición.

Juana Sánchez es autónoma. Su tienda se encuentra cerca de la Catedral, por donde acostumbran a pasar los turistas y cruceristas que llegan a Palma. Como la mayoría de comerciantes, su negocio se encuentra en una situación crítica desde que estalló la pandemia. Cuenta que en 2020 tuvo abierto aun cuando no había casi nadie en la calles, porque no quería sentir que estaba dejando caer el negocio que tanto le había costado levantar. Y este año, aunque ha habido temporada, asegura que el verano «ha sido un asco».

Está decepcionada con el Govern y enfadada con la falta de empatía por parte de los que deberían gestionar las Islas y la ciudad. «Nadie viene por aquí a ver cómo estás o cómo lo llevas. Hay cientos de locales cerrados, gente en el paro y no hacen absolutamente nada. No pagan las ayudas que prometieron, ni los alquileres. No lo entiendo». Juana señala que la temporada baja ha llegado a Baleares y los comercios deben encarar un invierno que, un año más, será difícil y complejo. Han tenido ingresos, pero no beneficios, pues la mayor parte de lo que han ganado este verano ha servido para pagar préstamos o deudas acumuladas en 2020.

«Tenemos que aguantar hasta que llegue Semana Santa, a ver si hay suerte y esto empieza a avanzar. De lo contrario, no sé qué vamos a hacer». La comerciante está preocupada por el descontrol que hay de nuevo con la pandemia y lo que esto puede significar de cara al año que viene. No quiere más restricciones, quiere gestión y que el Govern haga algo que no sea atacar al turismo y, por descontado, que dejen de jugar a hundir la flota. «Es un asco que no dejen llegar en condiciones a los cruceros, porque en Baleares vivimos de esto. Si no hay turistas, ya me dirás qué vamos a hacer».

Juana critica que Armengol sólo se preocupe por contentar a sus socios y no por los trabajadores «a los que dice que representa». «Aquí no tenemos industria ni otro modo de vida. Si van a limitar más, qué haremos los pequeños comerciantes sin cruceros y sin turistas. Esta es nuestra forma de ganarnos el pan. Dicen que lo hacen para tener limpia la ciudad, pero es que no han venido turistas y Palma ha seguido igual de sucia». Cree que un turismo de calidad será bueno para Baleares, pero asegura que es una historia que los políticos cuentan desde hace años y «nunca se hace nada».

La comerciante está cansada tras dos años de pandemia. Es un reflejo del sentir mayoritario de la población y de un sector que se ha visto muy perjudicado. Le parece bien que se avance hacia un modelo más sostenible, siempre y cuando la forma de conseguirlo no implique arrasar con todo. Al fin y al cabo, el fin no justica los medios. Cree que las personas deben ser una prioridad y que el Govern debería tomar decisiones con eso en mente.

«El acuerdo para limitar la llegada de cruceros sólo beneficia a unos pocos y nos va a perjudicar a muchos», lamenta. Y es que Juana teme que la próxima temporada no sea mejor, sino que sigan cerrando negocios y que más familias se queden sin dinero ni forma de vida.