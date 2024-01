La Audiencia absuelve al hijo del futbolista George Best de abusos sexuales a una joven en Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado una sentencia absolutoria contra Calum Milan Best, hijo del fallecido futbolista norirlandés George Best, acusado por el Ministerio Fiscal de un delito de abuso sexual por unos hechos que tuvieron lugar en Ibiza en abril de 2022.

La Fiscalía solicitaba para el acusado la pena de 3 años de prisión y una indemnización de 1.000 euros para la víctima. Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado animado por el propósito de satisfacer sus deseos sexuales cogió la mano de la víctima y se la puso en sus partes íntimas, por debajo del pantalón, diciéndole «siente esto». No obstante, tales hechos fueron negados por el acusado durante el juicio.

Los magistrados consideran en su sentencia que «para ser condenado penalmente deben haberse acreditado los hechos que integran la acusación sobre la base de pruebas practicadas en el acto del juicio oral con todas las garantías (oralidad, contradicción, concentración), de las que el acusado haya podido defenderse, y de cuyo resultado, valorado por el tribunal que las ha presenciado se logra la certeza de la realidad de los hechos y de la autoría por parte del acusado».

La Sala señala que si no se obtiene esta firme convicción del tribunal, «ya sea porque no se han practicado pruebas de cargo en el juicio, ya por que, aun cuando éstas existan, su contenido incriminatorio no sea suficiente y subsistan dudas razonables, la sentencia debe ser necesariamente absolutoria».

Según la resolución, el tribunal destaca que no es el acusado el que debe demostrar su inocencia, sino que la carga de probar los hechos recae sobre las partes acusadoras. Los magistrados apuntan que pese a que la declaración de la denunciante «cumpla algunos de los precitados parámetros legales, no llega a ser medio hábil para destruir la presunción de inocencia que ampara al acusado». La resolución no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Best, que vive en Los Ángeles, donde nació en 1981, se desplazó personalmente a Mallorca para el juicio, que se celebró el pasado día 9 de enero, «para limpiar mi nombre», dijo durante la vista. La Fiscalía pidió tres años de cárcel, una orden de alejamiento en favor de la víctima, la inhabilitación para ejercer cualquier actividad que conlleve contacto con menores durante ocho años y una indemnización de 1.000 euros para la perjudicada.

El escrito de acusación sitúa los hechos sobre las 21.30 horas del 22 de abril de 2022. En el juicio, la denunciante explicó que se encontraba de vacaciones en la isla balear y coincidió con Best en un beach club, donde se hicieron unas fotos juntos. La denunciante ha sostenido que en aquel momento no sabía que el hombre era famoso pero que habitualmente se hace fotos con los demás cuando sale de fiesta. «Creo que me dijo su nombre de pila», puntualizó.

Siguiendo con el relato de la mujer, posteriormente, una amiga de su grupo grabó un vídeo capturando accidentalmente a Best en el fondo. Según la mujer, esto habría molestado mucho al hombre. «Le dijo a mi amiga que lo borrara, que no podía salir en ninguna foto y que no tenía permiso», contó. Best «se marchó enfadado» y ella le siguió «para reafirmarle» que habían borrado las imágenes. La denunciante indicó que entonces él le dijo: «Está bien, te perdono, sólo dame un beso», cosa que ella hizo voluntariamente, según su versión.

La mujer continuó contando que él le indicó que quería enseñarle algo y la tomó de la mano para llevarla a una zona apartada. «Me dijo que cerrara los ojos y guio mi mano dentro de sus pantalones. Recuerdo pensar tengo que salir de aquí y mi mano siendo aguantada allí, poco después dije que tenía que irme y volví directa hacia mis amigos», declaró

A preguntas de las partes la denunciante matizó que el hombre le puso la mano «sobre su pene» y que mientras lo hacía le decía «algo así como ¿puedes sentir eso?»; también, que él pareció «sorprendido» cuando ella respondió que tenía que irse. La mujer indicó que, tras esto, habló con su amiga, comenzó a llorar y tuvo «un ataque de pánico». «Fui a hablar con el guardia de seguridad, le conté lo que había pasado y le dije que había que llamar a la Policía. Él me preguntó si eran los amigos del dueño, se rio y dijo que esto pasa todo el tiempo, que no iba a llamar a la Policía».