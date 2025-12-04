Atlético Baleares-Espanyol: ilusión por las nubes en el Estadio Balear

«Hemos preparado el partido con la intención de ganarlo», asegura Luis Blanco, entrenador del Atlético Baleares, ante el choque de esta tarde (19.00 horas) frente al Espanyol en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. La expectación es máxima y quedan ya pocas entradas disponibles, por lo que el Estadio Balear registrará un gran aspecto. En el recuerdo las eliminaciones de dos Primeras como Getafe y Celta en 2022.

«Me hace mucha ilusión la eliminatoria. Ya es especial disfrutar de un partido de Copa del Rey, pero además me voy a reencontrar con gente que tengo mucho aprecio», dijo el técnico blanquiazul, que se formó en el Espanyol y llegó incluso a dirigir al primer equipo de manera circunstancial. «Han sido muchos años en esa casa. He crecido allí como jugador y entrenador. Me lo han dado todo, pero que quede claro que iremos a ganarles», puntualizó.

El técnico alabó a su ex-equipo, del que dijo que «están haciendo las cosas muy bien esta temporada», y subrayó que «la sensación es que vamos a competir contra uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado». No obstante, dejó claro que «haremos la mejor alineación posible para este partido», porque «sabemos que ante un rival tan exigente vamos a necesitar a todos los jugadores».

Luis Blanco no podrá contar con tres jugadores, cuya baja ya se sabe que es de larga duración, una por línea: el central Iván López, el centrocampista mallorquín Rubén Bover y el delantero rumano Florin Andone, que fue operado con éxito la pasada semana y que no podrá volver a jugar hasta bien entrado el año 2026. Además, es duda con molestias el delantero sub23 Manu Morillo.

Se espera que el propietario Ingo Volckmann llegue a tiempo de su periplo boxístico, ya que ha ido a presenciar varios combates en los que tiene púgiles implicados, dado que también ejerce como patrocinador y promotor de peleas. Volckamnn tiene mucha ilusión en el partido, y al igual que sucede en el vestuario, todos están convencidos de que se puede dar la campanada, tal y como sucedió hace tres temporadas cuando se eliminó, al amparo del Estadio Balear, a dos equipos de Primera División como fueron el Celta y el Getafe.