Arrasate: «Larin es un jugador con vaivenes emocionales»

Jagoba Arrasate solicitó de Larin que vuelva a ser «el del tramo final del año pasado», ante la baja de Muriqi, aunque reconoció que el canadiense es un jugador «con vaivenes emocionales». «Confío en él, pero el que tiene que confiar en sí mismo es él», agregó, y recordó partidos «como el de Getafe», el último del año 2024, «en el que se echó el equipo a las espaldas». «Si encontramos a ese Larin lo vamos a agradecer todos», apuntó durante la rueda de prensa previa al choque que el Mallorca jugará mañana en Anoeta ante la Real Sociedad, de la que sólo le separa un punto en la clasificación.

«Tenemos cuatro bajas y lo normal es que la semana las tengamos también, estamos en un calendario muy comprimido y los partidos vienen uno tras otro», dijo el entrenador vasco, que dejó claro que «sólo pensamos en los que pueden estar en San Sebastián para que puedan ayudarnos a lograr un buen resultado ante un rival difícil que también experimenta problemas como los que tenemos nosotros».

En cuanto al choque ante los donostiarras, vital en la lucha por Europa, recordó que «a estas alturas todos los partidos son importantes», y admitió que «necesitamos ganar para engancharnos a los puestos de arriba, después de la derrota ante el Celta que sufrimos en la pasada jornada. La Real Sociedad nos aventaja en un punto y es vital para nosotros lograr un resultado positivo». «Más que pensar en clasificaciones u otras cosas lo primero que queremos es volver a recuperar nuestra versión competitiva porque eso nos dará opciones para ganar», agregó.

Preguntado sobre la situación de los suplentes en la plantilla, con algunos jugadores con los que no cuenta, como el portugués Chiquinho, dijo que «por supuesto me puedo equivocar, pero los veo entrenar cada día y sería ciego si hubiera algo evidente que no hubiera podido ver hasta ahora, porque llevamos más de 200 entrenamientos en la temporada». «Cuando hay bajas de unos, eso significa que existen oportunidades para otros», dijo para concluir la rueda de prensa.