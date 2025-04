Ni uno, ni dos sino tres lesionados en el Mallorca…de lo mismo

Tres jugadores lesionados a la vez…y de lo mismo. Vedat Muriqi, Takuma Asano y Manu Morlanes sufren rotura muscular en los isquiotibiales y van a ser baja durante los próximos partidos. El japonés y el aragonés se enfrentan a ausencias de unas tres semanas mínimo, mientras que en el caso del kosovar será difícil que vuelva a jugar esta temporada, ya que se trata de una recaída de la rotura que originalmente sufrió en septiembre con su selección, y de la que nunca llegó a recuperarse totalmente.

Vedat Muriqi y Manu Morlanes sufren lesiones en los isquiotibiales de la pierna izquierda, mientras que Takuma Asano en la derecha. La disponibilidad de los tres jugadores dependerá de la evolución de sus lesiones. pic.twitter.com/EsNn6jBmcD — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 7, 2025

Las bajas, a las que hay que unir la de Robert Navarro, dejan en cuadro el ataque mallorquinista. Arrasate sólo tiene a su disposición a Larin y a Abdón, porque con el portugués Chiquinho no cuenta en absoluto. No tendrá más remedio que tirar del joven Marc Doménech, que ahora mismo se ha convertido en imprescindible, mientras que para el extremo no le quedará otra que adelantar la posición de Dani Rodríguez o de Valery. Por suerte para el próximo partido de Liga en Anoeta ante la Real Sociedad recupera a los sancionados Raíllo y Samú Costa, que no pudieron jugar ante el Celta.

No cabe duda de que este contratiempo afecta seriamente las aspiraciones del equipo de disputar competiciones europeas la próxima temporada, ya que deberá hacer frente al final del curso muy mermado de efectivos. Además su próximo enemigo, la Real Sociedad, es un rival directo para entrar en Europa League o en Conference, por lo que una derrota en San Sebastián significaría un golpe muy duro.

Muriqi ya venía muy castigado desde los dos últimos partidos jugados con su selección ante Islandia en la Nations League. El delantero marcó un hat-trick ante los nórdicos, pero al Mallorca le ha salido carísimo porque volvió muy tocado y ya se perdió por sobrecarga muscular el partido ante el Valencia. Forzó para jugar ante el Celta, pero ha acabado cayendo y, previsiblemente, será ya baja hasta la próxima temporada, ya que la temporada acaba el 25 de mayo, dentro de siete semanas. Todo dependerá del grado de rotura que sufra en el isquiotibial, pero no pinta bien.