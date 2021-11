«Venimos defendiendo que el ITS debería reducirse a la mitad, y, por tanto, recuperar unas cuantías que sean asumibles para un momento de crisis para el principal motor económico de Baleares», ha expresado. El portavoz ha criticado que el ITS «ha perdido su carácter finalista» y «el dinero no se dedica prioritariamente a las externalidades negativas que provoca el turismo». Además, ha asegurado que no es optimista en que el Govern haga caso a la reclamación del PI y de los hoteleros.

«Pensamos que el impuesto requiere una reflexión y más cuando las incertidumbres en relación a la Covid-19 y a la temporada turística de 2022 se están multiplicando. Cada vez está menos claro que tengamos una recuperación de verdad con las cifras anteriores a la pandemia», ha apuntado.