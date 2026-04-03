La apuesta de ADEMA en Art Cologne Palma y SUMMA Mallorca 2026: entre la experiencia y lo emergente

ADEMA Bellas Artes participará en la próxima edición de Art Cologne Palma y SUMMA Mallorca con una representación que articula la experiencia y el arte emergente, desde una mirada comprometida con la creación contemporánea, el pensamiento crítico, la investigación y la proyección de nuevos lenguajes artísticos.

En este contexto, se enmarca en una apuesta institucional por facilitar la inserción de los jóvenes artistas en el circuito profesional, en sintonía con el lanzamiento del Máster en Desarrollo Profesional en el Sector del Arte, cuya primera edición comenzará el próximo mes de septiembre. Se consolida así un modelo formativo orientado a la excelencia, la investigación y la proyección internacional.

Art Cologne Palma, que se celebrará del 9 al 12 de abril, reunirá a galerías, coleccionistas, comisarios y profesionales del sector en un contexto que refuerza el posicionamiento de la isla dentro del circuito artístico europeo y su capacidad para acoger iniciativas de alcance global. En este marco, ADEMA presenta, según detalla en un comunicado, una propuesta que combina investigación, práctica artística y proyección profesional, estableciendo un diálogo entre distintas generaciones de artistas investigadores.

La institución estará representada en Art Cologne Palma por los docentes e investigadores Amparo Sard y Tomàs Pizà, junto a los artistas investigadores emergentes Rebeca Morey y Óscar González, cuyos proyectos han sido seleccionados a partir de sus trabajos de fin de grado. Esta selección evidencia la calidad de la producción artística desarrollada en el centro y su capacidad para proyectarse en contextos profesionales de alto nivel.

Las obras configuran un campo de tensión entre lo estable y lo inestable, proponiendo una lectura del presente como un espacio en constante transformación, atravesado por procesos de cambio, adaptación y revisión.

El trabajo de Rebeca Morey se centra en una investigación sobre la corporalidad y la materia desde una perspectiva contemporánea. Su pieza Cavidad encarnada (2026) sitúa la cerámica en un territorio expandido, donde el material deja de funcionar como soporte para convertirse en un cuerpo activo, marcado por la presión, la huella y la memoria física. Sus formas, a medio camino entre lo orgánico y lo inquietante, generan una relación directa con el espectador, activando tanto lo sensorial como lo emocional.

Por su parte, Óscar González desarrolla una investigación en torno a la repetición, el equilibrio y la apertura formal. Su obra Encaje (2025), realizada en cemento pigmentado, se construye a partir de la reiteración de un módulo que genera una estructura vertical donde la forma permanece en estado de posibilidad. La ausencia de anclaje mecánico mantiene la obra en un equilibrio precario, sostenido por la gravedad y la fricción, mientras que la repetición produce variaciones que evitan la uniformidad.

A esta línea de trabajo se suma la serie Modelos Orgánicos (2025), donde la cerámica introduce una dimensión temporal y material que transforma el origen digital de las formas, incorporando procesos de cocción, variación y permanencia.

En el caso de Tomàs Pizà, su obra Unyevunyevu evidencia un desplazamiento hacia procesos más abiertos y experimentales. Tras su estancia en la isla de Wasini, en Kenia, su práctica incorpora elementos vinculados al agua, como la humedad, la evaporación o la disolución, que pasan a formar parte activa del lenguaje pictórico. Este giro se traduce en composiciones donde la estructura pierde rigidez en favor de superficies más inestables, donde la imagen emerge desde lo difuso y lo inacabado, situando el proceso en el centro de la obra.

La presencia de Amparo Sard completa la propuesta desde una trayectoria consolidada en el ámbito internacional. Su trabajo, centrado en el papel perforado y en la expansión de la imagen, plantea una investigación sostenida sobre la fragilidad, la percepción y los límites de la representación, aportando una dimensión de madurez y continuidad dentro del conjunto.

En su conjunto, la propuesta subraya una de las cuestiones centrales del arte contemporáneo: la reconsideración de los materiales no solo como soporte, sino como agentes activos, cuya acción y transformación inciden directamente en la construcción de sentido. En un contexto marcado por la incertidumbre y la revisión constante de los sistemas de conocimiento, la materia se configura como un campo de investigación capaz de generar nuevas formas de experiencia y pensamiento.

De forma paralela, ADEMA amplía su presencia con su participación en SUMMA Mallorca, que celebra su segunda edición también del 9 al 12 de abril en el Pueblo Español. En este contexto, un grupo de estudiantes de cuarto curso presentará sus proyectos en un entorno orientado al intercambio, la visibilidad y la experiencia profesional.

Las artistas participantes en SUMMA Mallorca son Aina Parpal, que presenta la obra Sortint amb xancletes (2026), un acrílico sobre tela; Doris Obermayr, con Caminos difusos (2025), realizada en plástico, papel y acrílico; Laura Bibiloni, con la escultura Cúmulo (2025) en espuma de poliuretano; Margalida Serra, que presenta Fer estada (2025), un tríptico escultórico en cerámica; Martina Pinosa, con la instalación fotográfica Cercati (2025); y Paula Cheillada, con el tríptico fotográfico A cuestas (2025).

La doble presencia de ADEMA adquiere un valor estratégico al articular, en dos contextos complementarios, un mismo eje de trabajo basado en la conexión entre experiencia, investigación y arte emergente.

Con esta participación, el Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria ADEMA reafirma su posicionamiento como institución activa en la producción y difusión del arte contemporáneo, capaz de generar plataformas reales de visibilidad para sus estudiantes y de integrarse en dinámicas internacionales desde el contexto local.