En la mañana de este jueves alrededor de 50 alumnos de Formación Profesional, Bachiller y Secundaria del centro educativo IES Politècnic, en Palma, han participado en una manifestación que ha recorrido las calles de la capital balear con el objetivo de expresar su desacuerdo con la decisión de la Conselleria d’Educació de eliminar progresivamente las líneas de ESO y Bachillerato y reconvertir el centro en uno exclusivamente dedicado a la Formación Profesional (FP).

Bajo consignas como «No nos cerrarán», el alumnado ha marchado desde el propio instituto y ha iniciado un trayecto que ha transcurrido por el Passeig de Mallorca, Jaume III y el Born, hasta llegar a la plaza de Cort.

Durante el recorrido, también se han podido escuchar lemas como «No nos cerrarán o «Estudiantes unidos jamás serán vecinos». La comunidad educativa del IES Politècnic, uno de los centros más antiguos de Mallorca con 92 años de historia, ha querido así escenificar su rechazo a la decisión de la Conselleria de Educación, que prevé suprimir de forma progresiva la ESO y el Bachillerato a partir del curso 2025-2026.

La medida que pretende llevar a cabo el conseller Antoni Vera «supondrá la pérdida de plazas en Secundaria y un impacto negativo en la cohesión del barrio y la igualdad de oportunidades», han denunciado los estudiantes. Tal y como ha destacado el presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del IES Politècnic, Marc Revert, «nos ayuda a elegir qué camino queremos como alumnos».

Los manifestantes temen que la reducción de líneas provoque hacinamiento en otros centros, desplazo del profesorado y dificultades para mantener proyectos consolidados, como programas de apoyo a la diversidad, idiomas o Erasmus.

Desde la Asociación de Alumnos y Exalumnos del IES Politècnic no han recibido ninguna propuesta del conseller y han tomado la iniciativa de instar a la Conselleria de Educación a que abra un diálogo constructivo con el alumnado, considerando las alternativas propuestas para mantener todas las etapas educativas, tanto ESO, como Bachillerato y FP, en un mismo espacio.

Segunda protesta en mes y medio

El pasado mes de noviembre, varias decenas de alumnos del IES Politècnic de Palma convocaron una huelga para protestar por la eliminación de las plazas y los planes de estudios de educación secundaria y bachillerato en el centro.

Según informó entonces la asamblea del centro en un comunicado, la huelga ha tenido un seguimiento de más del 90% del alumnado convocado, quienes se han concentrado a las puertas del instituto para protestar contra lo que han considerado una «decisión unilateral» de la Conselleria de Educación y Universidades.

La decisión de la Conselleria de Educación de eliminar de forma progresiva a lo largo de los próximos años los cursos de educación secundaria y bachillerato, ha remarcado la asamblea, significará la «completa extinción» de los planes de estudios.

«No podemos dejar que más de 300 alumnos se vayan a quedar sin plaza y se vean obligados a ir a un nuevo instituto que tal vez no les guste tanto o no vaya conforme a sus necesidades o comodidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la idea de que los alumnos que han empezado aquí su educación secundaria no vayan a poder terminarla en el mismo centro por decisión de otros», expusieron a principios de noviembre los jóvenes.

Los alumnos también lamentaron que el reparto de alumnos en otros centros generará clases «superpobladas», lo que repercutirá de forma negativa en la calidad de su educación. «No podemos permitir que se juegue con nuestro futuro de tal forma. Y por eso luchamos, no nos callamos y peleamos por nuestro derecho más importante y seguir en el instituto en el que crecimos», han zanjado.