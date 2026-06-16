Alexandre Ballester critica la ambición desmesurada en ‘Un baül groc per a Nofre Taylor’

El Teatre Principal de Palma ha querido rendir homenaje al dramaturgo de Sa Pobla Alexandre Ballester, en el XV aniversario de su muerte ocurrida en 2011. Otra razón probable que motiva la nueva producción del Principal es el plan director 2024-2030, que contempla incorporar en cada temporada una o dos comedias, reivindicando así una tradición de la casa iniciada décadas atrás con la comedia costumbrista hasta la transformación de este teatro de titularidad pública en progresivo desinterés por la comedia de risa fácil.

Hasta la fecha, desde que Miquel Martorell ocupa la gerencia, se han estrenado tres producciones propias que recuerdan esta costumbre en desuso, y la tercera precisamente lleva la autoría de Ballester: Un baül groc per a Nofre Taylor, escrita en 1966 y estrenada en 1968.

Precisamente Alexandre Ballester, partiendo de los postulados del género costumbrista, lo cambió de arriba abajo, transformándolo en una suerte de teatro de provocación y denuncia, aunque refugiándose ocasionalmente en la comedia al objeto de sortear la censura que permanecía vigente en la década de los años 60. Los tiempos de la dictadura franquista.

Alexandre Ballester, con Un baül groc, elevó el teatro local más allá del costumbrismo; una ruptura a partir de su estilo satírico que incorporaba la crítica social empleando un lenguaje teatral moderno. Temas centrales de la obra son la obsesión por el dinero y la ambición desmesurada, y teniendo en cuenta que la escribe en pleno boom turístico, llega a desarrollar una foto fija que presagia la inminente llegada del capitalismo salvaje. El hecho de que el personaje central responda por Nofre Taylor, en lugar de Sastre, un apellido corriente en la isla, hace pensar que acude al Taylorismo al objeto de sacarle punta al desarrollo de la trama.

El Taylorismo surge a finales del siglo XIX en plena revolución industrial, ideado por el ingeniero estadounidense Frederic Winslow Taylor al objeto de optimizar la producción y así mejorar los resultados económicos. Está en la trama de manera permanente y por tanto cabe interpretar que el autor pobler acude al Taylorismo para criticar la ambición desmesurada.

Buena prueba del refugio en la comedia de parte de la obra de Ballester, al objeto de hacer más digerible la crítica social, es la adaptación llevada a cabo por Joan Fullana en esta producción del Teatro Principal estrenada el pasado 28 de mayo. También va en esa dirección el movimiento escénico diseñado por Davo Marín con sus afortunados toques coreográficos. Puede afirmarse que el tándem Fullana-Marín sí es providencial para el subrayado de esa comicidad extravagante y esperpéntica de la obra, sin olvidar el buen trabajo de dirección ejercido por Marga López.

Más allá de todo ello, el éxito ha sido posible al coincidir en el reparto siete intérpretes con la calidad necesaria para conseguir llevar a buen puerto una desternillante puesta en escena, perfectamente medida. Los siete brillan a la altura de sus papeles en todo momento, si bien cabría destacar esa terna de la que forman parte Miquel Àngel Torrens (Nofre Taylor), Luca Bonadei (Mitxabo) y Alba Flor (Bubi), en quienes descansan los perfiles destacados de la trama: el magnate, su secretario y la amante circunstancial.

Un cuarto elemento clave es el personaje que encarna Maria Rosselló, Beatriu, quien desde la infancia conoce a Nofre, del que se ha distanciado, puesto que en realidad Beatriu simboliza cordura frente a la deshumanización de Nofre.