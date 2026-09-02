Los alcaldes socialistas y separatistas de Baleares se pliegan a Pedro Sánchez y dan la espalda al pueblo de Ceuta

Los alcaldes socialistas de Baleares y los responsables municipales de Més no participarán este miércoles en las concentraciones de apoyo a Ceuta promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una decisión que ha generado críticas entre quienes consideran que estas movilizaciones deberían contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Se trata de una muestra más de que los ediles se pliegan ante Sánchez y dan la espalda a Ceuta.

Mientras ciudadanos y representantes de otros partidos consideran necesario salir a la calle para mostrar su respaldo a Ceuta y a los ceutíes, los dirigentes de estas formaciones han optado por mantenerse al margen.

El PSIB-PSOE ha confirmado que ni el partido ni sus alcaldes acudirán a las concentraciones. Los socialistas justifican su ausencia argumentando que la convocatoria carece del consenso de las fuerzas políticas representadas en la FEMP y consideran que puede contribuir a incrementar la crispación y la confrontación entre españoles. No obstante, en privado, son muchos los que reconocen que se trata de una imposición del partido para no molestar a su cuestionado líder, Pedro Sánchez.

La dirección de Més también ha comunicado que sus representantes no acudirán a las movilizaciones. La formación ha señalado que no se han convocado concentraciones en los municipios donde gobierna y que sus dirigentes tampoco participarán en los actos previstos. A pesar de mostrarse críticos con la forma de gobernar de Pedro Sánchez, los independentistas mantienen pactos en algunos municipios y no quieren poner en juego la posibilidad de perder sus sillones.

La decisión afecta, por tanto, a ayuntamientos gobernados por el PSIB-PSOE y por Més en Baleares, cuyos alcaldes y regidores han optado por no sumarse públicamente a una iniciativa cuyo objetivo es mostrar solidaridad con Ceuta y sus ciudadanos.

La posición resulta especialmente significativa en un contexto en el que dirigentes socialistas han expresado críticas hacia la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación de Ceuta. Sin embargo, esas discrepancias no se han traducido en la participación de los alcaldes socialistas en las concentraciones convocadas. Desde Més también se han mostrado críticos con determinadas actuaciones del Ejecutivo central, aunque la formación ha decidido igualmente mantenerse al margen de las movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma.

Las concentraciones de la FEMP en apoyo a Ceuta pretenden trasladar un mensaje de solidaridad con los ciudadanos ceutíes y de respaldo institucional ante la situación que atraviesa la ciudad. Socialistas y separatistas dan la espalda al pueblo de Ceuta y se pliegan, una vez más, a los deseos de su amado líder.