Albert Torres y Lluís Mas seguirán en el Movistar

La continuidad marcará la plantilla de Movistar Team para la próxima campaña y la escuadra telefónica anunció este miércoles la renovación para 2023 de cuatro de los ciclistas de su actual conjunto masculino: Albert Torres (Ciutadella de Menorca, ESP; 1990), Lluís Mas (Ses Salines, ESP; 1989), Imanol Erviti (Pamplona, ESP; 1983) y José Joaquín Rojas (Cieza, ESP; 1985). De este modo tanto Albert Torres como Lluís Mas volverán a acompañar al líder del equipo, Enric Mas, para volver a formar lo que ya se conoce en el pelotón como el «tridente balear».

Torres alcanzará su cuarta campaña con el equipo, gregario muy respetado y querido por el grupo que ha tenido este año la oportunidad de debutar en el Tour de Francia, desempeñando un trabajo incansable lejos de los focos. Idéntica tarea tuvo en La Vuelta su ‘vecino’ Lluís -mallorquín Mas; menorquín, Albert-, habitual también durante la temporada en las fugas, como la que protagonizó en Burgos (7º en Clunia). El ‘saliner’ cubrirá su quinto año de azul.

Para ‘Rojillas‘ será nada menos que su decimoséptima temporada vistiendo los colores del equipo de Eusebio Unzué, con los que ha vuelto a ser en 2022 pilar fundamental en dos rondas de tres semanas -el Giro y La Vuelta- y rozado también el éxito individual con su segundo puesto en la 4ª etapa del Tour de Wallonie. Imanol llegará, por su parte, hasta las diecinueve como profesional, siempre con la estructura de Eusebio Unzué, para la que volvió a prestar este año una valiosa contribución en el Tour y, muy especialmente, en las exitosas rondas de final de campaña, como Ain (Pedrero, Sosa), Limousin (Aranburu) o Gran Bretaña (Serrano).

Lluís Mas: “2022 me ha dejado sensaciones algo agridulces, por las caídas y, sobre todo, una lesión a mitad de temporada que me privó de estar en pruebas importantes. Llegaba muy bien a esa parte del año y por mala suerte, esta temporada no he podido estar a mi mejor nivel. Agradezco la confianza del equipo y afronto 2023 como un reto personal, con la necesidad de resarcirme, estar otra vez a mi máximo nivel y ser un imprescindible en grandes carreras, sobre todo con el trabajo para mis líderes. Acudiré con muchas ganas, deseando empezar ya muy bien el año, para dejar atrás pronto las lesiones e infortunios y que sea un muy buen año”.

Albert Torres: Súper contento de renovar un año más con el equipo. Vengo de vivir mi tercera temporada con Movistar Team y de todas me llevo mucho aprendizaje. El principal cambio en 2022 ha sido que, mientras que antes todo era nuevo para mí, aquí ya sabía qué se esperaba de mí, dónde era importante para el equipo y cómo exprimir mis cualidades para que los compañeros obtuviesen el mejor resultado posible. Cuando se confía en ti, la motivación es alta, y en ese sentido, ha sido un año muy importante en mi carrera, sobre todo por la presencia en el Tour. Llevaba muchísimos años viendo la carrera por televisión y es una prueba que te marca, en la que aprendes muchísimo. Tuve la fortuna de contar con la experiencia previa en dos Giros de Italia, que pude aprovechar en ese Tour. El resultado global del equipo no fue el deseado, pero pienso que ese Tour y este 2022 nos han ayudado, para que corredores importantes, también los jóvenes, se consoliden. Ojalá, con esta renovación, pueda contribuir a que 2023 sea un año de alegrías para el grupo”.