Alavés-Mallorca: ensayo antes de la semifinal de Copa

Alavés-Mallorca: ensayo antes de la semifinal, pero ni mucho menos un trámite ya que el partido de esta tarde (18.30 horas) en Mendizorroza es clave en una jornada que deparará también un interesantísimo Cádiz-Celta que se disputará el domingo. Aguirre introducirá cambios en la alineación dando descanso a los jugadores más castigados. Uno de ellos podría ser el gallego Dani Rodríguez. El serbio Radonjic tendrá minutos e incluso podría ser titular.

Ha pasado desapercibido entre toda la vorágine arbitral de la semana, pero hoy sábado el Mallorca juega un partido capital en Mendizorroza ante el Alavés. Es una buena ocasión para sumar, aunque por supuesto García Plaza y sus jugadores creen que la oportunidad es para ellos porque intuyen que su rival estará con la cabeza en el encuentro de vuelta de semifinales de Copa del martes. Y en cierto punto no les falta razón porque, por mucho que sea importante el choque de hoy, lo que es evidente es que la historia pasa por lo que suceda en San Sebastián.

El Mallorca se ha equivocado no exprimiendo a tope la posibilidad de que se le anulara la segunda tarjeta a Raíllo pidiendo incluso la suspensión cautelar de la sanción a fin de que pudiera jugar en Vitoria. Se ha decidido no ir por esa vía y el andaluz estará en Anoeta, pero no en Mendizorroza, donde tampoco podrá sentarse en el banquillo el segundo entrenador, Toni Amor, sancionado también por su expulsión ante la Real Sociedad.

Adivinar la alineación que pondrá hoy en juego Aguirre constituye todo un desafío porque sólo en la cabeza del entrenador está la identidad de los jugadores a los que va a dar descanso. De hecho, sólo es seguro Rajkovic porque el portero de la Copa va a ser Greiff. A partir de ahí, todo puede suceder.

El Alavés llega sin bajas y con el imponente Samu Omorodion como faro en ataque. El melillense, que pasó desapercibido en el partido de la primera vuelta en Son Moix, no para de crecer. El Mallorca le sufrirá hoy en sus carnes, pero por si acaso ya está recuperado también de su lesión Gio Simeone y el veterano Kike García reclama su minuto de gloria.

Entramos en una jornada clave en la lucha por el descenso porque el domingo a las dos del mediodía se disputa un partido capital entre el Cádiz y el Celta. De todas todas interesa que gane el Celta y hunda aún más al Cádiz, aunque el empate tampoco sería un mal resultado. García Verdura, que ya ha pitado dos veces al Mallorca esta temporada (ante Las Palmas y Celta), será el encargado de dirigir el choque del sábado en Mendizorroza.

Alineaciones probables:

Alavés: Sivera, Gorosabel, Abqar, Rafa Marín, Javi López, Blanco, Guevara, Guridi, Sola, Rioja y Samu Omorodion.

Mallorca: Rajkovic, Nacho Vidal, Gio, Valjent, Copete, Lato, Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Sergi Darder, Larin y Muriqi.

Árbitros: García Verdura (campo) y Hernández Maeso (VAR).

Estadio: Mendizorroza, 18.30 horas.