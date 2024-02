Éste es el castigo que ha recibido el Mallorca del Comité de Competición tras lo sucedido el pasado domingo ante la Real Sociedad: dos partidos de sanción a Van der Heyden, a Toni Amor y al entrenador de porteros, Luisvi, por las tarjetas rojas que les mostró González Fuertes. Además, Raíllo no podrá jugar el sábado en Vitoria ante el Alavés por su doble amarilla. Pese a todo el club descarta la posibilidad de recurrir las sanciones y se conforma con este dictamen.

Raíllo estará en consecuencia disponible para la vuelta de la semifinal de Copa, pero no así los otros. Van der Heyden no es titular y la aportación de Luisvi es mínima, pero Toni Amor sí es una pieza imprescindible en el banquillo. Pese a ello, el club no ha considerado necesario ni siquiera luchar porque le redujeran la sanción.

Nueve tarjetas amarillas, tres expulsados y los dos goles de la Real Sociedad concedidos tras sendas faltas previas sobre Muriqi, el último de ellos en el descuento. Éste fue el desolador saldo del paso de González Fuertes por Son Moix. El arbitraje fue la clave de un partido que el Mallorca tenía muy bien encarado con el gol inicial de Antonio Sánchez, pero que acabó perdiendo en el minuto 93 con un gol de Mikel Merino, desperdiciando así la oportunidad de ampliar a nueve puntos su distancia sobre la zona de descenso.

González Fuertes llegó al punto de expulsar al belga Van der Heyden porque «una vez finalizado el partido y aún sobre el terreno de juego, por recorrerse todo el campo para protestar a viva voz y dirigirse a mí en los siguientes términos ‘muy mal, muy mal’», según reflejó en un acta en la que explica que le mostró la segunda tarjeta amarilla al capitán del Mallorca Antonio Raíllo «por protestar una de mis decisiones realizando gestos de desaprobación con su mano derecha de manera reiterada».

En cuanto a la expulsión del segundo entrenador mallorquinista, Toni Amor, el árbitro lo justifica por «protestar una de mis decisiones desde el área técnica a viva voz y realizando gestos de desaprobación de manera repetida». Además, en el apartado «otras incidencias» del acta arbitral refleja que «cuando nos dirigíamos a los vestuarios y dentro del túnel el entrenador de porteros del Real Mallorca Luis Vicente de Miguel Rivera Luisvi se dirigió al equipo arbitral en los siguientes términos: ‘sois unos payasos’, siendo identificado por el asistente 2», lo que con toda seguridad le acarreará también una sanción.

Finalmente, en el epígrafe «público», el acta arbitral explica que «en el descanso del partido el coordinador de seguridad nos informa que la policía nacional identificó a varias personas por presuntamente proferir escupitajos hacia el equipo arbitral cuando alcanzaba el túnel de vestuarios». El club ha recibido una multa adicional de 600 euros.