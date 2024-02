Los agricultores y ganaderos de Mallorca colapsarán en la mañana de este lunes el centro de Palma con una tractorada convocada por todas las asociaciones agrarias. Se suman así a las protestas del sector primario en España y Europa de los últimos días, a las que añaden las reivindicaciones concretas del campo balear, como una especial atención a la insularidad o una mayor agilidad de las ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

Los agricultores de las Islas presentan toda una serie de reivindicaciones dirigidas al Gobierno de la nación, al Ejecutivo balear y a la Unión Europea. Exigen en primer lugar el reconocimiento de la insularidad y que Baleares deje de ser una región de segunda. «Producir aquí es más caro que en la península. Por tanto, somos menos competitivos que Europa. Pedimos un marco legislativo que contemple la insularidad como en el caso de las Islas Griegas», manifestaba recientemente el representante de Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines.

Los agricultores reclaman por ello que el Govern balear que preside Marga Prohens defienda ante el Gobierno central y Bruselas un reconocimiento de la insularidad con las ayudas complementarias de la PAC que sean necesarias. «Llevamos años reivindicando esta cuestión y nunca se nos ha escuchado», añadía Ordines.

Por otro lado, también reclaman que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la conocida como ecotasa, sea «más agrario, más cercano a los payeses». Respecto a la resolución de expedientes del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (FOGAIBA), Unió de Pagesos reclama que «tiene que ser más eficiente y rápida ya que hay retrasos en los pagos. Si pedimos ayuda la necesitamos al día siguiente, no a los tres años».

Por su parte, la representante de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerónima Bonafé, asegura que en las islas «tenemos un territorio que conservar, y este territorio pasará por consumir productos locales y ser conscientes con el trato que hacemos con el medio ambiente».

Asimismo, Bonafé protesta por la «competencia desleal» por parte de los países foráneos de la UE que no cumplen con la normativa en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y residuos que «aumentan los costos de producción». Por tanto, se pide que las directrices sean las mismas para todos y que, en el contexto de la crisis climática, se valore en especial a Baleares porque «hay más sequías prolongadas, mientras que la normativa actual está enfocada a otras zonas de Europa».

Bonafé pide disculpas a la ciudadanía porque este lunes se «producirán algunas molestias» pero quieren hacer entender que son «esenciales» y que sin el sector primario «no se come».

Desde UPA-AIA, la gerente, Joana Mascaró, recuerdan que «ahora toca ponerse a trabajar, no sólo tienen que ser palabras porque hasta ahora no se ha hecho nada. Ahora pedimos que se tenga en cuenta lo necesarios que somos y que se consuma producto local para mantener el sector, que es esencial para la supervivencia de Baleares».

La crítica situación que vive el campo balear ha conseguido unir a todas las agrupaciones agrarias. Así, la tractorada de este lunes la convocan Asaja-Baleares, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Unió de Pagesos y Cooperatives Agro-alimentàries.

Además, diferentes entidades han dado apoyo a la manifestación y se han adherido a las peticiones de las organizaciones agrarias y las Cooperativas de Baleares: DO Binissalem; Vi de la Terra Mallorca, DO Pla i Llevant, DOP Pebre bord de Mallorca, DOP Oliva de Mallorca, IGP Sobrassada, IGP Ametlla de Mallorca, DO oli de Mallorca, Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, etcétera.

Se espera que participen en la manifestaciòn unos 200 tractores, que saldrán desde seis puntos de la isla hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Palma.

Así, una de las columnas de tractores saldrá a las 10.15 horas de la zona de Palma de Sa Casa Blanca, otra partirá de la plaza de Santa Maria a las 10.00 horas, a las 09.00 horas partirá la de Campos y a las 09.30 horas comenzarán la marcha los manifestantes del restaurante de Ses Torres de Santa Margalida. También está prevista otra convocatoria que empezará en el Matadero de Inca, pero aún se desconoce la hora de inicio.

La tractorada espera reunirse a las 11.00 en la avenida México de Palma (Nou Llevant) y desde allí proseguirán su protesta por las calles Manacor, Avenidas, vía Roma, el paseo Mallorca, la avenida Jaume III y a las 12.30 pretenden concentrarse en el paseo del Borne, para acabar frente a la Delegación de Gobierno, donde presentarán sus reivindicaciones al delegado Alfonso Rodríguez.

Está previsto asimismo que unas 200 personas acompañen a pie a los vehículos, con pancartas y carteles, durante todo el recorrido, desde la avenida de México, de donde saldrá la marcha, que comprende unos 4,5 kilómetros, y que se prolongará entre las 11.30 y las 13.30 horas. La vuelta se llevará a cabo por Paseo Marítimo.

Las reivindicaciones de los agricultores centrarán el debate del Parlament

La política agraria del Govern y la situación del sector primario es uno de los temas que se debatirá el martes día 20 de febrero, en una próxima sesión plenaria del Parlament.

Precisamente, Més per Menorca y Unidas Podemos interpelarán al Govern por la crisis que vive el sector agrícola y ganadero, también el pesquero, con manifestaciones y tractoradas, algunas ya realizadas y otras convocadas en Mallorca y Menorca durante este mes de febrero.

Además de durante el debate de la interpelación, esta cuestión se abordará en las preguntas de control al Govern, en las que el Grupo Parlamentario Socialista preguntará al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, su opinión sobre el precio que reciben agricultores y ganaderos por sus productos y la no recepción a los agricultores ecológicos que querían presentarle un manifiesto.

El Grupo Parlamentario Vox también interrogará al conseller Simonet sobre la llegada de las protestas del sector agrario a Baleares. Y, la portavoz, Idoia Ribas, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para conocer qué valoración hace sobre las reivindicaciones de las organizaciones agrarias.

El apoyo del Govern de Marga Prohens a la tractorada de los agricultores

En este contexto, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya ha manifestó este sábado que las organizaciones agrarias «tienen al Govern a su lado» en sus reivindicaciones, tal y como, ha añadido, se les ha manifestado a las mismas en las reuniones mantenidas «desde el principio de la legislatura pero más en esta última semana».

«No se puede hacer una política desde la Unión Europea ni desde el Gobierno de España sin tener en cuenta a los principales protagonistas de estas políticas agrarias, que son nuestros agricultores y ganaderos», ha destacó la dirigente autonómica.

«Un sector primario tan importante para Baleares», añadió, precisando que «cuando se habla de sector primario» a ella le gusta «hablar de sector primario de futuro, también» porque «no puede ser que se hable de un sector sin relevo generacional y, por este motivo», reconoció, «las trabas burocráticas son uno de sus principales problemas».

«Les entendemos y también sabemos que heredamos unos problemas muy grandes con el pago a las ayudas a los agricultores y ahora estamos triplicando los esfuerzos para poder ponernos al día con el pago de estas ayudas a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba)», ha concluyó.