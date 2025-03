87-85. El Fibwi Palma no logra frenar su mala racha

El Fibwi Palma suma su tercera derrota consecutiva tras caer ante el CB Sant Feliuenc por 83-82 en un partido en el que los de Pablo Cano no han estado cómodos en ningún momento del partido. Salvo los primeros minutos en los que arrancaba de manera fulgurante el Fibwi Palma Bàsquet que en los primeros minutos de partido se situaba con un parcial de 2-11 a su favor. Los mallorquines mantenían la seriedad y el acierto para situarse con 11-19 tras los primeros cinco minutos de partido. Los de Pablo Cano cerraban el cuarto con 17-23 tras un buen cuarto anotador y en defensa en el que además debutó, de inicio, Lucas Giovannetti, último fichaje del Fibwi Palma Bàsquet

En el segundo cuarto, los mallorquines seguían firmes con un Pau Tendero más que acertado comandando a los suyos tanto en ataque como en defensa al igual que Franco Miller que también encontraba la canasta visitante con facilidad para situarse en el marcador con 25-33. Los palmesanos no bajaban el pistón ante un combativo SantFeliuenc que buscaba acercarse en el electrónico colocándose el duelo en 33-43 a un minuto y medio de acabar el parcial llegándose al descanso con 37-46 en el marcador.

No empezaba bien el Fibwi Palma Bàsquet el tercer cuarto viendo como un parcial de 8-0 ponía el partido en 45-46 tras un irregular inicio de los de Pablo Cano que no se encontraban cómodos en este tercer cuarto pero lograban recuperarse levemente para situarse con 49-53 en el marcador pero su reacción no era suficiente puesto que el acierto de los locales hacía que el marcador se situase con 62-60 al final del tercer parcial obligando a la reacción de los isleños

Dos triples consecutivos de Franco Miller marcaban el inicio del último cuarto de partido para un Fibwi Palma Bàsquet que buscaba alejarse en el marcador pero los locales se resistían a dar su brazo a torcer ajustando el partido (67-69) obligando a parar el partido a Pablo Cano tras un triple y situarse el marcador en 70-69. Se llegaba al momento clave del partido con los dos equipos buscando marcharse en el marcador colocándose el partido en empate a 74 a cinco minutos para el final del mismo. Se situaba el duelo con 78-82 a dos minutos para el final del encuentro. Lo empataban a 85 con un triple de Brian Vázquez pero una canasta de Crespo en el último segundo dejaba a los mallorquines sin la posibilidad de romper su mala racha de resultados.

CB SANTFELIUENC: Expósito (16), David Font (9), Martínez (18), Prior (4), Medina (10). También jugaron Crespo (12), Domínguez (4), Bria (14). Diallo (0).

FIBWI PALMA BÀSQUET: Franco Miller (24), Lucas Giovannetti (4), Brian Vázquez (12), Xabi Beraza (13), Jon Ander Aramburu (9). También jugaron Pau Tendero (16), Álex Huguet (3), Jorge Martínez (0), Patrick Spencer (2), Sidney Correia (2),Tiago Dias ().

PARCIALES: 17-23, 20-23, 25-14, 25-25.

ÁRBITROS: GIrbal Brugada y Muñoz Herrera. Señalaron falta técnica a Domínguez, David Font y al entrenador local Gregor Fucka.