72-70. El Fibwi Palma cae en la orilla en Cartagena

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se ha quedado a las puertas de la remontada. El equipo de Pablo Cano ha caído por 72-70 en un encuentro en el que han logrado reponerse de un mal tercer cuarto para firmar un final de partido lleno de acierto y que casi ha servido para darle la vuelta al marcador. El encuentro empezaba con igualdad por parte de ambos conjuntos en el marcador aunque era el Grupo Caesa FC Cartagena CB el que se llevaba el gato al agua situándose con un favorable 8-4 que obligaba a Pablo Cano a parar el partido. Reaccionaban los mallorquines con puntos de Jon Ander Aramburu y de Lucas Capalbo pero de nuevo se ponía adelante en el marcador el equipo local cerrándose el primer parcial con 18-16 para los de Félix Alonso.

Faverani ponía el 20-16 para empezar el segundo cuarto pero un triple de Juan Bocca ponía el duelo en un puño. Seguía muy igualado el encuentro sin que ninguno de los dos equipos se marchase en el marcador situándose el duelo en 24-25 favborable para los mallorquines pero el encuentro volvía a ponerse del lado de los locales con 28-26 tras dos puntos de Garuba. Vivía un momento delicado el equipo mallorquín que se ponía con 32-26 pero lograba recuperarse y colocarse con 32-29 en el marcador llegándose, sin embargo, al descanso con 34-29.

Todo cambiaba en el tercer cuarto con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que no lograba imponer su juego y veía como el Grupo Caesa Cartagena CB se iba a marchando en el marcador hasta situar el duelo en un muy duro 57-40 tras un complicado parcial de 23-11 para los locales.

Trataba de reponerse del golpe el equipo de Pablo Cano que estaba buscando la manera de recortar distancias en el marcador en el último parcial de partido y lo hacía jugando un buen juego colectivo y con acierto desde el triple para poner el duelo en 70-61 en el último tramo del mismo. Firmaba el equipo mallorquín un espectacular parcial volviendo de una diferencia enorme y, de hecho, lograba llegar a la última jugada del encuentro con 72-70 en el marcador. Lograban recuperar el balón los mallorquines. Bracey lanzaba a canasta y el balón caía a un Brian Vázquez que lanzaba a canasta buscando el empate pero la pelota no entraba tras una jugada en la que el puertorriqueño se quedaba dolorido en el suelo protestando una posible falta que finalmente no fue señalado no moviéndose el marcador.

Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB: Thomas (4), Rivera (8), Idehen (6), Kelly (8), Garuba (6). También jugaron Suokas (6), Martín (6), Domenech (2), Faverani (12), Harguindey (3), Svejcar (11).

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (4), Bracey (12), Matulionis (0), Jon Ander Aramburu (12), Pedro Bombino (11). También jugaron Bosch (0), Jorge Martínez (4), Patrick Santos (7), Brian Vázquez (7).

Parciales: 18-16, 16-13, 23-11, 15-30

Árbitros: Muñoz García, Gavin Domingo y Acevedo Perera. Eliminados por faltas Kelly y Lucas Capalbo.