4-5. Remontada in extremis del Mallorca Palma Futsal

Remontada in extremis del Mallorca Palma Futsal ante un Servigroup Peñíscola FS que, en su casa y alentado por su afición, está cuajando una grandísima temporada en su retorno a la categoría de oro del fútbol sala nacional. Al equipo palmesano le faltaba fluidez en el juego y, sin embargo, sus sensaciones no se asemejaban para nada a las que ofrecieron hace apenas cuatro días en Valdepeñas. El cuadro balear era otro y, aun teniendo a un rocoso rival por delante, parecía capaz de poder hacerle frente.

Las ocasiones llegaron para uno y otro. El larguero negó a Aicardo el primer gol de los locales, tras un disparo de falta. Mientras tanto, Starna, el portero del Servigroup Peñíscola FS, se hizo grande bajo palos para evitar cualquier atisbo de amenaza de los mallorquines. Entonces, en una acción a balón parado, los locales se pusieron por delante con un potente chut de Pani a la escuadra que Luan Muller no pudo hacer nada por evitar.

La reacción de los mallorquines era vital si no querían dejarse ir. Y así fue. Cleber fue el protagonista del gol del empate y apenas instantes más tarde, apareció Tayebi, para poner al Mallorca Palma Futsal por delante. No obstante, la ventaja era mínima y el Servigroup Peñíscola FS no dejaba de apretar. En el minuto 17’ Aicardo puso de nuevo la igualada y en el 18’ apareció Quintela para marcar el tercero de los azulones, estableciendo el 3-2 con el cual el encuentro llegaba al descanso.

El Mallorca Palma Futsal necesitaba, como fuera, puntuar en su visita a Peñíscola, para rehacerse de las malas sensaciones del partido anterior. No cabía otra opción. Por eso, empezó la segunda parte apretando más y cuajando grandes minutos sobre la pista. No obstante, transcurrieron los primeros diez minutos, y seguían sin verse recompensados por su buen rendimiento. Entonces, en el minuto 30’, apareció Tayebi para poner el segundo gol en su cuenta particular y así recuperar las tablas en el electrónico del Pabellón Juan Vizcarro.

Reaccionaron rápido los locales con el 4-3 de Pani en el 34’, frustrando el esfuerzo de los mallorquines por empatar el encuentro, pero no quiso permitirlo Bruno Gomes, que con un punterazo a la escuadra volvió a igualar el encuentro. Un minuto después, Cleber sacó la garra para sentenciar el partido a favor del Mallorca Palma Futsal con el 4-5 definitivo. Apretó los últimos minutos el Servigroup Peñíscola FS, jugando de cinco con Pani, pero los mallorquines supieron resistir y llevarse tres puntos de oro de cara a seguir en la parte alta de la tabla y con las miras puestas en la clasificación a la Copa de España.

Servigroup Peñíscola FS: Starna, Plaza, Pani, V. Pérez y Quintela. También jugaron: Diego Sancho, Saladié, José Mario, Luciano Gaula y Aicardo.

Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Marcelo, Chaguinha, Fabinho y Tayebi. También jugaron: Luan Muller, Rómulo, Cleber, Bruno Gomes, Salar, Moslem y Gordillo.

Goles: 1-0 Pani (minuto 8’); 1-1 Cleber (minuto 11’); 1-2 Tayebi (minuto 12’); 2-2 Aicardo (minuto 17’); 3-2 Quintela (minuto 18’); 3-3 Tayebi (minuto 30’); 4-3 Pani (minuto 34’); 4-4 Bruno Gomes (minuto 34’); 4-5 Cleber (minuto 35’).

Árbitros: Antonio Navarro y Tomás Santander. Amonestaron con tarjeta amarilla a Marcelo, Chaguinha y Cleber, del Mallorca Palma Futsal, y a D. Sancho, Quintela, Juanqui y L. Gauna, del Servigroup Peñíscola FS.

Pabellón: Pabellón Juan Vizcarro. Partido correspondiente a la jornada 14.