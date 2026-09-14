El cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia, con temperaturas en ascenso que invitan al optimismo. Un viento flojo de dirección variable por la mañana dará paso a una componente este moderada en el sistema Ibérico durante la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: soleado y cálido con ligera brisa

El sol se asoma con ganas en Zaragoza, prometiendo un día de espléndido tiempo. Con un cielo mayormente despejado, la jornada se transcurrirá entre suaves luces y temperaturas agradables, que oscilarán entre los 16 y 33 grados. La brisa, aunque ligera, aportará ese toque fresco que invita a pasear por las calles durante las horas de luz, que se extenderán hasta las 20:16.

A medida que avanza el día, el ambiente se sentirá ligeramente cargado por la humedad, pero sin posibilidad de chubascos, por lo que no será necesaria la sombrilla. La tarde calurosa hará que la sensación térmica se acerque a los 33 grados, un recordatorio de que el verano aún tiene protagonismo en esta etapa del año. Con el viento soplando suavemente a 5 km/h, todo está listo para disfrutar de un día perfecto en la ciudad.

Calatayud: nubes y lluvias con viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera inestable, con nubes amenazantes que se aglutinan en el horizonte. La sensación de frescura por la mañana es un preámbulo de lo que vendrá, ya que a medida que avanza la jornada, se avecinan lluvias y vientos intensos.

La mañana se mantendrá relativamente calma, con temperaturas mínimas alrededor de 12°C, pero a medida que se acerque la tarde, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h. La humedad, que se prevé en su punto más alto, con un 80%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más pesada. Mejor llevar paraguas y no olvidar una bufanda para el descenso térmico que se espera durante la noche.

Tarazona: ambiente fresco y nubes dispersas

El tiempo presenta condiciones estables, con temperaturas que oscilan entre los 15 y los 30 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, aunque por la tarde, se espera un ligero despeje. Un viento suave se hará sentir, pero sin alarmar, lo que aportará frescura a la jornada.

Este es un día ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo permitirá disfrutar de un agradable momento. Aprovechar el tiempo para un café en una terraza o un paseo por el parque puede ser una excelente manera de conectar con el entorno.