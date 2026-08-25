Hoy, 24 de agosto de 2026, la provincia de Zaragoza se prepara para un día marcado por intervalos nubosos y posibilidades de chubascos, especialmente en las Cinco Villas y la depresión del Ebro, donde las tormentas podrían ser intensas y con granizo. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en el sistema Ibérico, mientras que las máximas tendrán cambios sutiles. En general, el viento soplará de forma variable, intensificándose a suroeste moderado por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos cambiantes con posibles chubascos

El cielo se despereza lento en Zaragoza, mostrando una paleta de nubes y claros que anticipan una jornada cambiante. La mañana podría dar la bienvenida a algunas gotas, mientras el viento soplará suave desde el sur, llevando consigo una brisa fresca que acariciará el rostro. A medida que el sol asciende, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando los 31 grados; sin embargo, la sensación térmica podría abrazarnos un poco más, como si nos acariciara un rayo más cálido.

Ya por la tarde, la atmósfera se tornará un poco más pesada, con un ambiente que invitara a estar atento a posibles chubascos; no sería extraño escuchar el murmullo de la lluvia en el horizonte. El cielo se despejará y brillará tardíamente en su máximo esplendor, justo antes de que la noche reciba a los zaragozanos. Con una temperatura que rondará los 23 grados y hasta 20 grados al caer el sol, el cierre del día será fresco pero agradable, dejando atrás una jornada llena de sorpresas en el tiempo.

Calatayud: ambiente cambiante con lluvia y viento

Las calles de Calatayud amanecen con un aire inquietante, donde las nubes grises se dibujan en el horizonte, dejando presagios de una jornada cambiante. Con una temperatura inicial de 20 grados, la mañana invita a pasear, pero un viento del sur comienza a soplar con fuerza, presagiando una transformación en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevén lluvias dispersas con una probabilidad del 35%, sobre todo en la tarde-noche. El viento alcanzará ráfagas de hasta 55 km/h, lo que puede resultar incómodo para los más desprevenidos. Con una sensación térmica máxima de 32 grados y una humedad que puede llegar al 90%, se recomienda a los ciudadanos que no olviden llevar un paraguas y estar preparados para un descenso térmico notable al caer la tarde.

Tarazona: aire templado y nubes dispersas

El tiempo en Tarazona se presenta con un aire templado y ligero durante la mañana, aunque con algunas nubes que pueden dejar caer alguna gota esporádica. A medida que avanza la tarde, las condiciones se mantienen similares, con una brisa suave que podría intensificarse un poco en las ráfagas.

Es un buen día para disfrutar de un paseo por los alrededores, aprovechando el ambiente tranquilo que permite realizar actividades al aire libre. La temperatura acompañará, ofreciendo momentos agradables para quienes elijan salir y conectar con la naturaleza.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET