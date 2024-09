Vox se alía con la izquierda para limitar el tiempo de intervención del PP en las Cortes de Aragón

El PP verá reducido en este nuevo curso político su tiempo de intervención en las Cortes de Aragón tras una iniciativa de Vox, con la que ha escenificado su papel de oposición dura, en una maniobra en la Junta de portavoces en la que se ha aliado con toda la izquierda. «Antes estábamos en el Gobierno», ha tratado de justificar el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, el boicot a los populares, en lo que es toda una declaración de intenciones de cara a los próximos meses y, sobre todo, para la aprobación de los presupuestos del año que viene.

Con la todavía resaca de un Gobierno roto para los de Vox (en Aragón no querían salir), Alejandro Nolasco encara el reto de hacerse notar en la oposición, optando por una actitud más dura y menos conciliadora que la que tenía Santiago Morón.

En este sentido, Nolasco ha asumido el protagonismo de una oposición sin cuartel al Partido Popular, quedando lejos su compromiso tras dimitir de brindar «su apoyo» y «no ser destructivos». De forma que el tira y afloja que existía entre PP y Vox en los despachos del gobierno autonómico se ha traslado a las Cortes de Aragón.

Menos tiempo para el PP en las Cortes

A partir de ahora, el tiempo de intervención del Gobierno y del PP en las Cortes de Aragón se descontará del mismo marcador, lo que reducirá por mucho los minutos de los populares en la palestra y, con ello, la capacidad de presentar iniciativas parlamentarias.

Una modificación que, sin embargo, no plantearon cuando estaban en el Gobierno y que el PP no ven justa, puesto que defienden que el Gobierno de Jorge Azcón y el grupo parlamentario popular son dos cuestiones diferentes, ya que el Gobierno no puede presentar iniciativas. Y es que, a partir de ahora, en las sesiones en las que haya intervenciones del Ejecutivo, el PP prácticamente se quedará sin posibilidad de proponer iniciativas parlamentarias.

El cambio de opinión de Vox se debe simple y llanamente, tal y como ha explicado este jueves Nolasco, a que antes estaban «en el Gobierno». Nolasco ha defendido que han decidido cambiar «las cosas injustas». «Antes no sabía bien cómo funcionaba; el parlamento es la casa de la oposición», ha argumentado.

El PP pedirá un informe jurídico

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, no está de acuerdo con la decisión tomada en comandita entre Vox y la izquierda (sólo el PAR se abstuvo de votar a favor). Por lo que ha solicitado un informe jurídico para ver si la interpretación que ha hecho Vox del artículo 115 es correcta, al sospechar que dicha iniciativa no se ajusta al reglamento. Una respuesta que se conocerá en los próximos 15 días, es decir, antes de la celebración de la próxima junta de portavoces, puesto que los populares no están dispuestos «a renunciar a sus derechos».

Por su parte, los de Vox consideran que los populares «intentan callar la disidencia» y que deberían tener «mayor respeto a la democracia», puesto que «a todos los grupos les pareció bien porque es un reparto del tiempo equitativo a los votos». Un reparto «matemático», ha añadido, a fin de que los plenos duren un máximo de ocho horas.

Más tiempo para la oposición

¿Qué consecuencias reales tiene la iniciativa aprobada en las Cortes? Con esta maniobra, el tiempo que tendrá disponible, Vox no lo va a aprovechar en su totalidad a falta de iniciativas y preguntas presentadas. En cambio, sí lo hará el PSOE.

Por otro lado, los del PP, que habían propuesto inicialmente la defensa de cinco proposiciones no de ley (PnL), sólo podrán exponer una de ellas, tras la reducción del tiempo disponible, y que será la de financiación autonómica, puesto que el mayor tiempo del que cuentan lo ocupará la intervención del presidente del Gobierno, Jorge Azcón.

Sin embargo, desde el PP recuerdan a Vox que la nueva postura de «oposición pura» no es real, puesto que los de Abascal mantienen a Marta Fernández en la figura de la Presidencia de las Cortes, la segunda autoridad en Aragón.

Si bien, mucho tendrían que cambiar las cosas para que el cargo que ostenta Marta Fernández mudase de color, puesto que para ello habría que modificar el reglamento. Es algo que Chunta Aragonesista planteará en el próximo pleno sin visos de que prospere, puesto que desde el Ejecutivo de Azcón defienden tajantemente la distinción entre las instituciones y, por ende, la separación entre «el poder Ejecutivo del Parlamento».